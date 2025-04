Danas rade ove trgovine

Danas, u nedjelju 27. travnja, u Križevcima je do 13 sati otvorena trgovina PPK u Markovićevoj ulici, do 15 sati radi Spar, a do 20 sati Eurospin. Otvorene su trgovine Robin u Ulici Franje Račkoga, Potočkoj, Baltićevoj i na željezničkom kolodvoru, te u Sv. Heleni, Majurcu, Guščerovcu, Sv. Petru Čvrstecu i Gornjoj Rijeci.