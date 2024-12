Inspekcija Ministarstva: Imenovanje Valentine Hoić Đopar je protuzakonito

Valentina Hoić Đopar je protuzakonito i protivno Statutu imenovana zamjenom ravnateljice Dječjeg vrtića Križevci, utvrdila je prosvjetna inspekcija i naredila vrtiću da odluku o njenom imenovanju u roku od 15 dana stavi izvan snage! Postupak imenovanja zamjene nije proveden u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, kao ni po Statutu vrtića, a osim ovoga inspekcija je utvrdila i brojne druge nepravilnosti, propuste i nedostatke.

“Zakonom propisanu ovlast ravnatelja dječjeg vrtića kao predlagatelja u postupku zasnivanja radnog odnosa preuzeo je predsjednik Upravnog vijeća, što je suprotno Zakonu“, utvrdila je prosvjetna inspektorica iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Naime, predsjednik Upravnog vijeća Vrtića Mario Martinčević sam je predložio da se u radni odnos na mjesto odgojiteljice zaposli Valentina Hoić Đopar, što uopće nije njegova ovlast, a na njen prvi radni dan predložio je da ju se imenuje zamjenicom ravnateljice, za što također nema ovlasti. Također, nije smio sudjelovati na sastancima povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje kad su se otvarale pristigle prijave.

Na poseban upit inspektorice obavlja li uz poslove zamjene ravnateljice vrtića i poslove odgojitelja, za što je zapravo sklopila ugovor o radu, Hoić Đopar je izjavila da od prvog radnog dana obavlja poslove zamjene ravnatelja u punom radnom vremenu. “Odluku o imenovanju zamjene ravnateljice potrebno je staviti izvan snage i postupak utvrđivanja zamjene provesti u skladu sa Zakonom i Statutom“, naložila je inspekcija.

Ni druga zapošljavanja koja su od ljeta provedena u Vrtiću nisu u skladu sa Zakonom ni s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, a broj zaposlenih odgojitelja se u roku od 60 dana mora uskladiti sa stvarnim potrebama, traži Ministarstvo. Ugovori koje je sa novozaposlenim odgojiteljicama potpisala Valentina Hoić Đopar su ništavni jer je i njeno imenovanje na mjesto zamjenice ravnateljice protuzakonito!

Na nepravilnosti u radu Upravnog vijeća na čijem je čelu Mario Martinčević upozoravamo mjesecima, oporba je zbog stanja u vrtiću tražila sjednicu Gradskoga vijeća, zapisnike sa sjednica i Martinčevićevo očitovanje o svemu. On se na sjednici nije pojavio, no njegov i rad gospođe Hoić Đopar branili su i gradonačelnik Mario Rajn i njegov zamjenik Danijel Šaško. Tvrdili su da Upravno vijeće poštuje zakone, statute i standarde, no ovaj nalaz inspekcije to opovrgava. Vrtić je portalu Križevci.info odbijao ustupiti zapisnike sa sjednica na kojima su se donosile odluke u zapošljavanjima i raspisivali natječaji, dobili smo ih tek nakon žalbe Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske. Poslije ovoliko kršenja zakona, poslodavcu i njegovoj odgovornoj osobi mogli bi stići i prekršajni nalozi jer je inspekcija utvrdila i da su odgojne skupine prenatrpane, da je u njima u pedagoškoj godini 2024./25. više djece nego što to propisuje Državni pedagoški standard.