Knjižničari preporučili nove naslove

Stručno-znanstveni odjel: POZDRAV FANATICIMA: TRI MISLI / Amos Oz

Nakon odlaska Amosa Oza, jednog od najznačajnijih pisaca i intelektualaca našeg vremena, njegova knjiga Pozdrav fanaticima može se čitati kao oporuka svijetu koji i dalje, i to sve glasnije i sve pogubnije, njeguje svoje fanatizme po cijenu tisuća izgubljenih života i novih nesmiljenih razaranja.

Iako je u tri eseja otisnuta u ovoj knjizi izraelsko-palestinski sukob središnja tema na kojoj Amos Oz obrazlaže kobne posljedice vjerske, teritorijalne i političke isključivosti, on istovremeno, s dozom humora i zdrave samoironije, precizno secira fanatizam svake vrste, uključujući i naše naizgled nedužne, svakodnevne fanatizme koje zastupamo opravdavajući ih gordošću, ispravnošću i nepokolebljivim idealizmom. Ova nas knjiga uči da u svakoj uvjerenosti da smo u pravu i da je naša istina apsolutna čuči mali fanatik nespreman na dijalog i kompromis, a odabrati kompromis, odabrati sposobnost za suosjećanje i znatiželju prema tuđoj perspektivi, znači odabrati život i mir – bez obzira radi li se o obiteljskom, dobrosusjedskom ili nacionalnom suživotu. Zato nam je Pozdrav fanaticima Amosa Oza danas potrebniji nego ikad.



Beletristika: DŽINI / Fatma Aydemir

Nakon što je trideset godina obavljao najteže poslove u Njemačkoj, Hüseyin se napokon vraća u domovinu, u stan koji si je svojim radom priskrbio. U slikovitoj istanbulskoj četvrti, prožetoj mirisima lahmacuna, on očekuje dolazak svoje obitelji, s kojom će ovdje provesti sanjane umirovljeničke dane. No već dan nakon useljenja on se, pokošen srčanim udarom, ruši u dugo željenu domu, a njegova se neobična i sukobima rastrzana obitelj okuplja na pogrebu… Uza sve nesuglasice i duboku žalost, oni osjećaju kao da ih netko promatra. Kakvi ih to demoni progone? I čiji je džin na djelu?

Džini, drugi roman njemačke spisateljice Fatme Aydemir, tematizira sudbinu turske obitelji u Njemačkoj, oštro secirajući tradicionalne vrijednosti, odnos Nijemaca prema imigrantima te jaz između Istoka i Zapada. Ova obiteljska priča odlična je psihološka studija prve i druge generacije imigranata i postavlja teška pitanja: tko smo i gdje zapravo pripadamo?



Dječji odjel: ŠTO RADE OSJEĆAJI NOĆU? / Tina Oziewicz; ilustrirala Aleksandra Zajac

Slikovnica! Kao i prethodna slikovnica Što rade osjećaji? iste autorice i ova nas nježno poziva prema unutra, u istraživanje našeg unutrašnjeg svijeta gdje se susrećemo s ugodnim i onim manje ugodnim emocijama. Iskrene, poetske i duboko promišljene rečenice autorice Tine Oziewicz i začudne, umirujuće i atmosferične ilustracije Aleksandre Zając vode nas na poetično, nježno i zanimljivo putovanje nakon kojeg postajemo bliži sebi.

„Što osjećaji rade noću?“ je uistinu jedinstvena i važna knjiga koju preporučujemo i velikima i malenima, svima koji žele doći u doticaj s bogatim i začudnim svijetom svojih emocija.



Kutak za mlade: IMBRA HOUSTOVNJAK / napisao i ilustrirao Grgo Petrov

Imbra Houstovnjak vodi te u uzbudljivu pustolovinu u samom srcu sjeverne Hrvatske. Na svom putu susreće brojne magične likove, stvorenja i predmete koji mu pomažu pobijediti zlo koje se nadvilo nad ljudima i prirodom. Hoće li u tome uspjeti i tko će mu se sve pridružiti na tom putu? Ova je priča inspirirana lokalnom hrvatskom i slavenskom mitologijom. Napisana je na stiliziranom kajkavskom govoru marijabistričkoga kraja, a popraćena prijevodom na hrvatski standardni jezik kako bi u njoj podjednako mogli uživati izvorni i neizvorni govornici jezika te svi ljubitelji fantastike.