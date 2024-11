Danas u nedjelju 17. studenog u Križevcima do 13 sati je otvorena trgovina PPK u Ulici Franje Markovića. Spar radi do 15 sati, Lidl je otvoren do 18, a Plodine do 21 sat. Rade i Robin marketi u Detonijevoj i na željezničkom kolodvoru, te u Apatovcu, Donjoj Glogovnici i Sudovcu.