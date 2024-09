Tko (ne)smije pitati gradonačelnika?

Nema konkretnog odgovora za portal Križevci.info iz ureda Marija Rajna na pitanje koje je to rješenje pronašao za upis sve djece u vrtić i gdje će ih smjestiti prije nego budu spremni novi vrtićki kapaciteti, što je najavio ljetos. Ne samo da nije objasnio to što je obećao (a to zanima i roditelje i zaposlenike vrtića), već si je netko u Gradskoj upravi opet umislio da može uređivati medije, određivati teme o kojima ćemo pisati i one koje „nisu tema“.

Umjesto odgovora na pitanje postoje li uvjeti u Dječjem vrtiću Križevci da se sad od jeseni tamo smjeste sva neupisana djeca i zaposli osam novih odgojitelja, kako je Rajn najavio na portalu prigorski.hr krajem srpnja, došlo je protupitanje: „Na isti članak ste se referirali u članku na portalu Križevci.info koji je objavljen 27. kolovoza pa ne razumijemo zašto tek sada, 4. rujna naknadno tražite pojašnjenje gradonačelnikove izjave?“ Drsko i neodgovorno prema javnosti koja ista pitanja postavlja već dva mjeseca na društvenim mrežama, a odgovora nema. Netko je mrtvo-hladno odlučio da – nemamo što pitati!

Kako ne bismo pitali kad prije tri mjeseca u vrtiću nije bilo mjesta za svu neupisanu djecu, njih 135 ostalo je na listi čekanja? Kako ne bismo pitali kad se odjednom usred ljeta pojavila potreba i raspisan je natječaj za osam odgojitelja uz obećanje da će se s novim odgojiteljima sva djeca upisati u vrtić? Kako ne bismo pitali kad roditelji još uvijek nisu obaviješteni o dodatnim upisima koje gradonačelnik najavljuje u medijima? I konačno – kako ne bismo pitali kad gradonačelnik sam sebi skače u usta. Prvo je rekao da će svu neupisanu djecu upisati prije nego se otvore novi vrtićki kapaciteti, da bi portalu Križevci.info odgovorio da će „Dječji vrtić Križevci provesti upise djece i zaposliti nove odgojitelje koji će raditi u novom područnom vrtiću“. Kojem novom područnom vrtiću, gospodine Rajn?

Od proljetos je aktualna ideja o uređenju vrtića u bivšoj vojarni, u prostoru koji trenutačno koristi jedna zdravstvena ustanova. Iako gradonačelnik po medijima obećava da će se prostor za vrtić početi uređivati krajem godine (kao da to nije za tri mjeseca), svima je jasno da sadašnji korisnik ne može u tako kratkom roku završiti novi prostor za polikliniku koji gradi u Teslinoj.

Jesu li onda gradonačelnikova obećanja tek dio predizbornog „folklora“ i zašto se sad zapošljavaju odgojitelji koji će raditi u vrtiću koji će se bogzna kad otvoriti? Sve to pitali smo i vrtić u više navrata, tražili smo i presliku odluke Upravnog vijeća vrtića o dodatnim zapošljavanjima i zapisnik sa sjednice na kojoj je ta odluka donesena. Ništa od toga nismo dobili. A pošto gradonačelnik o ovoj temi daje izjave i intervjue, doduše samo određenom mediju, za očekivati je da zna gdje će se smjestiti još stotinjak djece u već sad popunjenom vrtiću.

Više izvora iz vrtića tvrdi da uvjeta za dodatni upis u trenutačnom prostoru nema. Skupine su prepune, a najavljeno im je da će se u svaku upisati još djece i to već od listopada. Što je s pedagoškim standardom, propisanom veličinom grupa i brojem odgojitelja, ima li dovoljno mjesta, kreveta, posuđa…. ? Ni ravnateljica vrtića, tvrde naši izvori, ne podržava „natrpavanje“ djece u skupine koje nemaju uvjete za to – ni prostora ni odgojitelja. Traži li Upravno vijeće s predsjednikom Marijom Martinčevićem to od nje? „Trenutno sam na bolovanju pa molim da uvažite ispriku“, odgovorila nam je prije desetak dana. Martinčević je barem dvaput odgodio sjednice Upravnog vijeća i to obje u zadnji čas, no iz vrtićkih izvora doznajemo da su razgovori s kandidatima za zapošljavanje odrađeni.

Velom tajne obavijena je tema o dodatnim upisima i novom zapošljavanju pa ni roditelji djece s liste čekanja još nemaju nikakve informacije. Dok drugi grade nove vrtiće (Koprivnica trenutačno čak dva), naše gradsko vodstvo svako malo izlazi s novim idejama, novim lokacijama i novim kombinacijama, novim obećanjima, a novih vrtića i dalje nema.

Izbori su pred vratima i pod hitno treba neko rješenje, neka dobra priča koja bi zasjenila raskopane ulice, prometni kaos, park u Tomislavovoj koji nikako da naraste, koja bi umanjila posljedice pobrkanih prioriteta zbog kojih nemamo mjesta u vrtiću, ni bazen, ni radne bilježnice, ni asfalt i nogostup u svim ulicama u gradu…. Ta toliko potrebna dobra priča trebala je biti rješavanje liste čekanja za vrtić. No o tome su političari trebali misliti prije.