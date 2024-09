Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1475

Još jednom u društvu dua Alice in WonderBand (foto R.Matić 7. rujna 2024.)

U Temi krugova nastavljamo (i završavamo) ekskluzivni razgovor s duom Alice in WonderBand iz Vojvodine koji je svojim pjevanjem, plesnim i scenskim nastupom oduševio posjetitelje na 14. Večerima udaraljkaša Križevci u koncertnoj dvorani Glazbene škole Alberta Štrige u Križevcima u petak, 6. rujna. Razgovor je vođen dan kasnije nakon njihove radionice body percussiona. Slušat ćemo i njihovu glazbu.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Čuvari tajne i Veliki izbavitelj Hrvoja Kovačevića i Darija Kukića, na odjelu SF-a i fantasyja Kraj smrti Liua Cixina, na odjelu beletristike Dom je precijenjena riječ Nine Polak, a na stručno-znanstvenom odjelu Bijele rupe u horizontu Carla Rovellija.



Na današnji datum rođeni su Vladan Desnica, Hank Williams, Anne Bancroft, Alma Prica i Bernhard Riemann, osnovan je Boston, potpisan je ustav SAD-a, Antonie van Leeuwenhoek objavio otkriće protozoa… Umrli su Alfred de Vigny i Karl Popper.



U Vijestima Krugova govorimo o predstavi plesa, cirkusa i vodenog spektakla “Out of the Blue”, o pronađenoj ukradenoj Banksyjevoj slici, te o izložbi Nika Titanika. Najavljujemo i jednu tribinu u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno govorimo o misiji Polaris Dawn, o rekordnom broju ljudi u orbiti oko Zemlje, o asteroidu koji prolazi pored Zemlje, te o asteroidu koji će jedno vrijeme biti prirodni Zemljin satelit.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu dua Alice in WonderBand, Francesca Geminianija, Franza Xavera Süssmayra, Vincenza Tommasinija, Charlesa Griffesa, Davida Gilmoura, Marka Knopflera, Simona i Garfunkela, Caterine Valente i grupe Guns N’ Roses.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1475 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 17. rujna od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/