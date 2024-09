Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1474

Alice in WonderBand ‘izlaze iz okvira’ uobičajenog, pa tako i u razgovoru za ‘Krugove’ na Večerima udaraljkaša Križevci (foto R.Matić)

U Temi krugova donosimo ekskluzivni razgovor s duom Alice in WonderBand iz Vojvodine koji je korištenjem svojih tijela kao instrumenata, pjevanjem, plesnim i scenskim nastupom oduševio posjetitelje na 14. Večerima udaraljkaša Križevci u koncertnoj dvorani Glazbene škole Alberta Štrige u Križevcima u petak, 6. rujna. Razgovor je vođen dan kasnije nakon njihove radionice body percussiona, a kako je trajao više od pola sata, u ovoj emisiji slušamo prvih petnaestak minuta, da bismo nastavili za tjedan dana. Slušat ćemo i njihovu glazbu.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Neobična večer uz klasiku i džez Rena Brandonija, u kutku za mlade Mala knjiga o bojama Michela Pastoureaua i Dominiquea Simonneta, na odjelu beletristike Truba Cheta Bakera Gorana Tribusona, a na stručno-znanstvenom odjelu Minifilozofija: Mala knjiga puna velikih ideja Jonnyja Thomsona.



Na današnji datum rođeni su Charles Sanders Peirce, Arthur Holly Compton i Jared Diamond, desila su se dva tragična događaja za Austro-Ugarsku i avionska nesreća nad Vrbovcem, Abebe Bikila bos je pobijedio na olimpijskom maratonu, pušten je u pogon Veliki hadronski sudarač u CERN-u… Umrli su Ferdinand Konščak, George Paget Thomson i Felix Bloch.



U Vijestima Krugova govorimo o 4. Like Lika Festivalu, o novoj izložbi u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu te o otkriću do sada nepoznate Rembrandtove slike.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno govorimo o novostima sa sonde Bepi Colombo, o Starlineru koji se vratio na Zemlju bez svojih putnika, o nepredviđeno velikoj aktivnosti Sunca, o Saturnu u opoziciji i zovemo na promatranja neba na križevačku zvjezdarnicu, kako redovno u četvrtak, tako i posebno u subotu, jer je večer i noć na nedjelju proglašena ovogodišnjom Međunarodnom noći promatranja Mjeseca.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu dua Alice in WonderBand, Henryja Purcella, Dore Pejačević, Lexa van Deldena, Johna Keatinga, Joséa Feliciana, te grupa Nirvana i Jethro Tull.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1474 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 10. rujna od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



