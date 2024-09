Čita se novi roman Gorana Tribusona

Stručno-znanstveni odjel: MINIFILOZOFIJA: MALA KNJIGA PUNA VELIKIH IDEJA / Jonny Thomson

Minifilozofija autora Jonnyja Thomsona zaista je mala knjiga prepuna velikih ideja. Riječ je o originalnu, uzbudljivu putovanju kroz 2500 godina filozofije, koje istražuje ključna životna pitanja kroz prizmu misli najvećih umova. Ono što je u filozofiji u pravilu odbojno i nepristupačno, Thomson je učinio praktičnim, razumljivim i – zabavnim. Jednako nam tako ukazuje kako su i koliko drevni filozofski koncepti relevantni i u današnjem svijetu. Knjiga obuhvaća širok spektar tema, od Sun Tzuove strategije do Freudovih analiza, istražujući misli filozofa poput Sokrata, Platona, Aristotela, ali i suvremenih mislilaca kao što su Chomsky, Arendt, Harari i mnogi drugi. Filozofija više neće biti bauk!

Dapače, ova zbirka minimeditacija ne samo da proširuje razumijevanje čitatelja, već ih i potiče na

duboko promišljanje prirode života i ljudskog postojanja.





Beletristika: TRUBA CHETA BAKERA / Goran Tribuson

Brak Fride Mesić postao je rutina. Ima sve što želi, muž je obožava, ali ona je sve više svjesna da nikada nije spoznala pravu i iskrenu ljubav, niti je ikada bila u takvoj vezi. Adrian Pavich razočarani je pisac koji je unatoč dvjema zanimljivim knjigama u jednom trenutku napustio spisateljsku karijeru i više od života nema velikih očekivanja. U trenutku kad pristane davati Fridi poduku iz kreativnog pisanja, ona će shvatiti da se u tom muškarcu krije sve ono što ona traži čitav život, a on će biti siguran da će njegov nestanak za njih dvoje biti najbolje rješenje.

Iako živimo u vremenu kada se čini da ljubavi više ništa ne može stajati na putu, Goran Tribuson nas razuvjerava i ispisuje začuđujuće stranice o mogućnosti ljubavi u nemogućim uvjetima. Roman je to o propuštenim prilikama koje su doživjeli mnogi, čak i kada su bili na korak do ostvarenja svojih snova. Roman ˝Truba Cheta Bakera˝ dirljiva je posveta moći ljubavi, ali i iscjeliteljskoj snazi književnosti. Svatko tko je već čitao Gorana Tribusona zna da njegovo štivo ne može proći i bez dobre glazbe, a ovdje ćete, u pozadini, moći čuti i kako zvuči truba ovog slavnog jazz glazbenika.



Dječji odjel: NEOBIČNA VEČER UZ KLASIKU I DŽEZ / Reno Brandoni

Na najpoznatijem pariškom groblju Père-Lachaise nedaleko od francuskog pijanista Michela Petruccianija pokopan je poljski skladatelj Fryderyk Chopin. Neobična podudarnost nadahnula je novu knjigu Rena Brandonija u kojoj spaja likove dvojice velikana klavira, koji pripadaju tradicionalno suprotstavljenim glazbenim svjetovima, ali ujedinjeni su u ljubavi prema glazbi. U dirljivom i duhovitom imaginarnom dijalogu Chopina i Petruccianija doznajemo pojedinosti iz njihovih života, razlike i sličnosti između klasične glazbe i jazza, a njihov dijalog sadrži dragocjenu pouku: glazba ne poznaje granice, slobodna je i stanuje u srcu svakoga ljudskog bića.

Knjigu je ilustrirala Chiara di Vivona a glazbene ulomke i priču u interpretaciji Nikše Marinovića možete poslušati skeniranjem kôda u slikovnici.



Kutak za mlade: MALA KNJIGA O BOJAMA / Michel Pastoureau i Dominique Simonnet

„Nema boje bez ljudskog pogleda, mi smo ti koji stvaramo boje”, kaže povjesničar i antropolog Michel Pastoureau, stručnjak za razdoblje srednjeg vijeka i autor niza knjiga o bojama. U ovoj „Maloj knjizi” autor objašnjava, u razgovoru s novinarom Dominiqueom Simonnetom, osnovnu simboliku boja i njezine mijene kroz stoljeća. Način pripovijedanja prilagođen je mlađim čitateljima, no priče o bojama mogu biti zanimljive i starijima. Jer čak ni izbrojati boje nije jednostavno i ovisi o tome tko broji. Na pitanje koliko uopće ima boja profesor Pastoureau odgovara da je glavnih šest, a spominje još i pet poluboja čija imena potječu iz biljnog svijeta – svakoj od tih jedanaest junakinja posvećeno je zasebno poglavlje ove knjige. Krećući se iz boje u boju, čitateljice i čitatelji doznat će ponešto o polaganom usponu plave, bijeloj boji anđela i sablasti, dvostrukim krajnostima crvene, zelenoj kao kraljici kockara, sramotnoj prošlosti žute…

Povijest boja može nam mnogo toga reći o povijesti društva, a ponešto i o sadašnjosti.