Jesu li biciklističke staze najveći problem u Križevcima?

Nakon provedenog natječaja, gradonačelnik Mario Rajn je još 17. srpnja potpisao odluku da će tvrtka GRAD-KOM za 200 tisuća eura obaviti radove “unapređenja postojećih pješačko biciklističkih staza u gradu”, a u kolovozu su radovi i ugovoreni. Gradske službe o tome nisu medijima poslale priopćenje, ali reagirale su na zadnji tekst objavljen na našem portalu u kojem smo naveli kako 650 tisuća eura iz gradskog proračuna ide u biciklističke staze u Tomislavovoj, centru grada i Markovićevoj. Tvrdili su da čitatelje navodimo na pogrešan zaključak jer smo u naslovu napisali da staza ide kroz centar, a uistinu i ide jer ni ta, kao ni ova nova ugovorena, nije u okolnim naseljima Majurec, Ivanec, Sv. Heleni i drugima gdje nema ni nogostupa ni biciklističke staze. Istovremeno su sami “zaboravili” napisati da te staze s 650 tisuća eura plaćaju gradskim novcem, a tek manji dio je osiguran iz drugog izvora.

I ova ide kroz grad. Na natječaj koji je objavljen u lipnju jedina se javila tvrtka kojoj je vlasnik gradsko Komunalno poduzeće i gradit će, odnosno “unaprijediti postojeće” biciklističke staze, kroz Ulicu bana Jelačića, Franje Račkoga i Teslinu, uz ranije ugovoreno skoro milijun eura (od čega je 650 tisuća iz gradskog proračuna) za staze u Tomislavovoj, kroz centar grada i u Markovićevoj.

Prema troškovniku, Grad je za stazu u Ulici Franje Račkoga naručio strojno rezanje asfalta postojeće prometnice i kolnih ulaza, a kako je obilježeno na gornjoj slici preuzetoj iz natječajne dokumentacije, staza će ići zapadnom stranom ulice, onom na kojoj je osnovna škola Ljudevita Modeca, i to od križanja sa Smičiklasovom, Zakmardijevom i Potočkom skoro do rotora u gornjem gradu. Biciklistička staza u Franje Račkoga nije spomenuta na predstavljanju plana održive urbane mobilnosti, koju je u srpnju održao zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, no fotografija lokacije na kojoj će se graditi doista se nalazi u njegovoj prezentaciji, iako je ulicu krivo nazvao Markovićevom.

I dok je najavljenu izgradnju obostrane biciklističke trake na kolniku Strossmayerovog i Nemčićevog trga (zbog čega će se ondje zatvoriti promet u jednome smjeru) Grad opravdao potrebom da se “napokon odvoje biciklisti od pješaka što godinama stvara neugodne situacije na nogostupu u centru gdje je velik broj pješaka“, za Ulicu Franje Račkoga naručeno je “unapređenje postojeće pješačko-biciklističke staze”, a i tamo se kreće, s obzirom na blizinu škole, velik broj pješaka. Dalje, stazu kroz park u Markovićevoj opravdali su potrebom da se “osigura sigurno kretanje biciklista odvojeno od prometnice i udaljeno od kolnih ulaza objekata”, a ova u Franje Račkoga, kao i ona u Jelačićevoj, sad se rade većim dijelom upravo uz kolne ulaze objekata.

I u Jelačićevoj ulici, u blizini škole “Vladimir Nazor”, GRAD-KOM će raditi pješačko-biciklističku stazu. Za tu dionicu naručeni su radovi na istočnoj strani, na stazi koja ide od pješačkog prijelaza u Nehajevoj do zavoja prema Koprivničkoj ulici. I ondje će se strojno rezati asfalt na prometnici i kolnim ulazima te iskapati svi slojevi postojeće prometnice, postavljati rubnjaci i ugraditi betonske kanalice. Dio projekta vrijednog 200 tisuća eura je uređenje biciklističke staze kroz Teslinu, gdje će se raditi na 23 ulaza.

Budući da tema biciklističkih staza (u koje je Grad ove godine uložio više nego u povećanje vrtićkih kapaciteta koje obećava), zanima građane, a njihova gradnja značajno mijenja izgled grada (pritom zahtijeva i promjene navika građana), širu javnu raspravu trebalo je potaknuti i organizirati prije negoli su projekti naručeni i poslovi ugovoreni. Ovako ispada da su biciklističke staze najveći problem u gradu. A možda nisu.