Danas u nedjelju 1. rujna u Križevcima do 13 sati radi trgovina PPK u Markovićevoj ulici, dok su Konzum i dm u centru Supernova otvoreni do 14 sati. Rade i trgovine Robin i to u Lepušićevoj, Koruškoj, Baltićevoj i na željezničkom kolodvoru, te one u Donjoj Glogovnici, Kalniku, Majurcu, Vukovcu, Radoišću i Zrinskom Topolovcu.