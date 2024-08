Sredstvima Fonda do javnih slavina i novih stabala

Sljedeći tjedan počinje revitalizacija šest bunara u Tomislavovoj, Smičiklasovoj, Markovićevoj, Ulici kralja Petra Krešimira, u parku kod Učeničkog doma i u Ulici Franje Račkoga, priopćili su iz Grada. Riječ je o projektu za koji su Križevci lani u studenom od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobili više od 93 tisuće eura za aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama.

Osim obnavljanja starih bunara koji će se sada spojiti na javni vodovod, postavit će se i osam novih javnih slavina i to na Strossmayerovom trgu, u Ulici branitelja Hrvatske, u Ulici Nikole Tesle, u parku kod Doma zdravlja, te Gundulićevoj i Tomislavovoj. U sklopu istog projekta u gradu će se posaditi 101 stablo i ozeleniti parkiralište u Potočkoj uz sportsku dvoranu, najavljuju.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 104.748 eura, a izvođači su izabrani u postupku javne nabave, zajedničkom za građevinske i hortikulturne radove i robu. Tako je tvrtka S.K.I.M.T. izabrana za dvije grupe radova koje se odnose na uređenje parkirališta i javne slavine, dok je za nabavu i sadnju biljnog materijala izabrana tvrtka Holus iz Zagreba. Njihova ponuda iznosila je 32.300 eura i bila je povoljnija od one Komunalnog poduzeća Križevci koje je za to tražilo 44 tisuće eura.