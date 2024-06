Knjiga o knjižnici i druge knjige

Stručno-znanstveni odjel: KNJIGA O KNJIŽNICI / Susan Orlean

Razoran požar 29. travnja 1986. godine zahvatio je gradsku knjižnicu u Los Angelesu. Bez obzira na njegove katastrofalne razmjere u kojima je bilo uništeno gotovo milijun svezaka, američkoj i svjetskoj javnosti ostao je slabo poznat zbog nuklearne katastrofe u Černobilu koja se dogodila tri dana ranije i zaokupila svu pažnju medija. Prepričavajući detalje i saznanja o tom požaru, ali i istrazi koja je uslijedila, autorica istodobno pruža uvid u djelovanje knjižnice u Los Angelesu i rada njezinih zaposlenika; njezine prošlosti, doprinosa bivših upravitelja, izazova upravljanja neobičnom zgradom od povijesne i kulturne vrijednosti te prilagođavanju eri suvremenog doba.

Prikazom svakodnevice današnjih knjižničara također se ruše stereotipi o knjižnici kao hladnoj i nepristupačnoj ustanovi čija je jedina zadaća čuvati i pohranjivati knjige, već se naglašavaju uloge knjižnica kao sigurnih i otvorenih mjesta za okupljanje u obrazovne, kulturne i civilne svrhe. Ova začudna knjiga, dijelom istraživački triler a dijelom povijesna i sociološka studija, koja je u vrlo kratkom roku postala američki bestseler, mogla bi se na kraju opisati kao jedinstvena i dirljiva posveta knjižnicama, knjižničarima te značaju knjižnica za današnje društvo.



Beletristika: AVIJATIČARI I DRUGE DRAME / Damir Karakaš

Teme Karakaševih drama jednake su onima u prozama. Njega doista zanima, parafrazirajmo Rudolfa Bićanića, kako živi narod, njegovi seljaci i radnici, nesvršeni studenti, nezaposlena mladež, ratni invalidi, stariji bez dostojne mirovine, alkoholičari, djeca iz disfunkcionalnih obitelji, zlostavljači. On se pita imaju li ti ljudi, od kojih literatura i teatar bježe, imaju li kruha i vode, što bi trebalo učiniti da budu u materijalnim uvjetima i u političkom životu ravnopravni s ostalim slojevima društva, što raditi da se ukinu povlastice grada nad selom, trgovine i bankarstva nad sitnom poljoprivredom i zanatstvom, kapitala nad radom, bogatih nad siromašnima.



Dječji odjel: KAZALIŠTE / Karina Schaapman

Sam i Julija igraju se pikulama. Pronašli su jako poseban kamenčić, onaj koji donosi sreću. Kamenčić su, naravno, pažljivo spremili u kutiju s blagom u svojoj tajnoj sobi ispod stuba. Kada Sam ima tremu zbog nastupa u kazalištu, kamenčić sreće bit će mu od velike pomoći. No malo prije početka priredbe kamenčić je nestao. Hoće li, bez obzira na to, uspješno izvesti svoju glazbenu točku?



Kutak za mlade: MALI I LEVIJATAN: LUNOPIS / Sven Popović

Pametniji od svojih godina, pomalo ustrašen, ali spreman zagristi život – to je Mali. Mladić kojem se toliko žuri odrasti da će u toj žurbi napraviti i poneki nepromišljen korak. Jedan od takvih poteza odvest će ga ravno do Strijele i Igle, pustolova čije su dogodovštine katkad opasne, ponekad ludo uzbudljive, nekad vesele i razuzdane, ali jedno je sigurno: odvažno plove morima i prkose svemu što im ograničava slobodu.

Kada se zajedno otisnu na putovanje koje ih vodi između Paprenog pristaništa i Galebovog grotla, počet će njihova nevjerojatna avantura. Nošen valovima i vjetrom, brod Grimizna coprnica bit će njihovo sigurno mjesto na kojemu će se voljeti i prepirati, patiti se mornarskim životom te učiti jedni o drugima i o golemom svijetu oko sebe. A kada doplove do otočića na kojemu se održava slavni Festival tkanja, pred njima će se otpetljati klupka brojnih priča. Svaka od njih novo je uzbuđenje, svaka od njih vodi nas sve bliže srcu tame koje pulsira u središtu ovog očaravajućeg djela.