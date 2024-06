Ulice obnovljene, a iskaču šahtovi i poplavljuje. Grad odgovara: Krive su klimatske promjene

Voda je jučer popodne, nakon što je tek počela padati kiša, opet izbila šahtu u Ulici branitelja Hrvatske i to je, u posljednjih desetak dana, najmanje treći put. Ne bi bilo čudno da u toj ulici prije par mjeseci nije potpuno obnovljena vodovodna i kanalizacijska mreža i oborinska odvodnja u sklopu projekta aglomeracije, radovi koji su kasnili mjesecima i napokon završeni početkom godine.

Malo je reći da su stanovnici ulice nezadovoljni, zabrinuti su za imovinu i zdravlje, i ljuti jer nitko ne reagira na njihove pozive. Naime iz šahte izlazi fekalna voda, poplavljuje im dvorišta i kuće, zvali su Grad i upozoravali da će netko stradati na toj cesti, no odgovor koji su dobili je, kažu nam, da gradska vlast ne može ništa učiniti. Ne tako davno, lani krajem listopada, pri obilasku radova s predstavnikom izvođača, gradonačelnik Mario Rajn je baš na tom mjestu u Ulici branitelja Hrvatske poručio kako se radi o projektu za desetljeća koja dolaze, a zasad pada na testu pri svakoj kiši i to tek par mjeseci po završetku radova.

“Problemi koji su nastali zbog izvođenja radova na projektu odvodnje u aglomeraciji budu riješeni kad se projekt privede kraju što će biti u idućih nekoliko mjeseci“, odgovorio nam je gradonačelnikov ured, što znači da se stanari očito do tada moraju pomiriti s poplavama i smećem iz kanalizacije koje im se slijeva u dvorišta. No zanimljiviji je ostatak odgovora.

“Nažalost, velik dio tih bujica nije vezan uz ovaj projekt već uz klimatske promjene i takve stvari će se događati sve češće. Grad nakon svake takve situacije pokušava pronaći najbolje rješenje kako se to ne bi ponovilo, no to ipak nije moguće na svim lokacijama“, piše gradonačelnikov ured odgovarajući na pitanje što su učinili i što će poduzeti kako svaka kiša ne bi ugrožavala sigurnost građana i narušavala kvalitetu njihovog života.

Konkretnije su ipak bile Vodne usluge i rekle nam da je zbog oborina oštećen poklopac šahta, koji su obećali popraviti. Naši sugovornici pak tvrde da radovi nisu dobro izvedeni i da su odvodne cijevi u Ulici branitelja Hrvatske postavljene niže od onih u Zagrebačkoj, zbog čega i dolazi do izbijanja šahta. Vjerojatno su u pravu jer i Vodne usluge potvrđuju da će se problem trajno riješiti tek kad završe radovi u Zagrebačkoj i na nju se spoji odvodnja iz Ulice branitelja Hrvatske.

Ništa bolje nije ni u Tomislavovoj gdje je jučer potok tekao nogostupom, ni u Zagorskoj ulici gdje oborinska voda ne odlazi u vodolovke, već u dvorišta i kuće. Blatna bujica prekrila je i cestu i pločnik, no gradske službe tvrde da je tamo nakon rekonstrukcije višestruko povećan broj slivnika i propusta prema kanalu. “Kao što se moglo vidjeti, voda je vrlo brzo otišla s ceste, no blato koje dolazi s okolnih polja je ostalo. Za taj problem nije tako lako pronaći rješenje, no razgovaramo s upraviteljem ceste Županijskim cestama kako bi se vidjelo što je moguće“, poručuju.

Naši sugovornici pak tvrde da odvodni kanali nisu osigurani, a nogostup nije završen. Kažu da su se navozile gomile zemlje koju sad kiša nosi na cestu. “Gore je nego je bilo prije. Svi dolaze, klimaju glavom i onda odu, a ne riješi se ništa“.