Danas u nedjelju 19. svibnja do 14 sati su otvoreni Lidl, Pevex i Bipa, a do 15 Spar. Robin market Bjelovarskoj radi do 13, a u Marijana Detonija do 18 i na željezničkom kolodvoru do 24 sata. Otvoreni su i dućani u okolnim selima i to do 18 u Kloštru Vojakovačkom i Vukovcu, a do 21 sat u Velikom Ravnu, Sv. Petru Orehovcu i Čvrstecu.