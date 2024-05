Jakov i Filip izvrsni na državnom natjecanju iz geografije

Jakov Soklić iz 5. b OŠ Ljudevita Modeca i Filip Šaban iz 2.c Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga osvojili su dvanaesta mjesta na državnom natjecanju iz geografije, kojem je od 13. do 15. svibnja bila domaćin škola u Vodicama. Sjajan je to rezultat budući da je ove godine na natjecanju iz geografije na školskoj razini natjecanja, od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje, sudjelovalo čak 11 000 djece. Obojica su osvojili prva mjesta na županijskim razinama i zahvaljujući dobrom rezultatu s velikim brojem bodova pozvani su na najvišu razinu natjecanja.

Znanje su morali pokazati u više etapa. Jučer su pisali istraživački rad kojim su se provjeravale geografske vještine, a danas jedan sat test kojim su se pak provjeravala geografska znanja. Naučili su i nešto novo, istražili su Šibenik i poznate obnovljene šibenske tvrđave. Mentorice križevačkim učenicima su Vedrana Rađa iz OŠ Ljudevita Modeca i Jasminka Čavlović iz Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga.