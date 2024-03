Križevački obrtnici dobili strukovna priznanja

Križevčanka Sanja Šelendić dobitnica je nagrade za obrtnicu 2023. godine koju Hrvatska obrtnička komora i županijska Obrtnička komora svake godine dodjeljuju zaslužnim obrtnicima za doprinos razvoju obrtništva. Od Križevčana još su nagrađeni Nadica Zemun i Stjepan Stručić i to poveljom za izniman doprinos razvoju obrtništva, priznanje za izniman doprinos razvoju obrtništve i unaprjeđivanju rada obrtničkih asocijacija dobila je Sanja Šelendić, priznanje za doprinos razvoju i promidžbi dobio je Martin Huzjak, dok su Željko Dragač i Franjo Posarić dobili zahvalnice.

Na svečanosti jučer u Koprivnici čestitala im je predsjednica županijske Obrtničke komore Irena Kovačić i naglasila da strukovna i obrtnička zanimanja nisu nikad bila više cijenjena nego danas. U županiji trenutačno posluje 2049 obrtnika, za dvjestotinjak više nego prošle godine i oni su najotporniji i najžilaviji dio gospodarstva, rekao je župan Darko Koren. “Svjesni smo da nje lako biti obrtnik, on koji nisu probali možda i ne znaju koliko je potrebno truda i odricanja da se uspije, no vi to najbolje znate i zbog toga vam iskreno čestitam na ovim uspjesima koje ste postigli“, poručio je.