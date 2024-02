Igor Mirković uz križevačku premijeru erotskog trilera Slatka Simona: Za film me nadahnuo svijet u kojem živimo

Film o vrućim noćima ljudi koji se nikada neće vidjeli. O ljudima iza lažnih imena koji povjeravaju najveće tajne potpunim neznancima. Slatka Simona – film o seksu, lažima i internetu. Ako ponekad tipkate s ljudima koje ne poznajete, možda i film o vama. Najava je to za film “Slatka Simona”, redatelja i scenarista Igora Mirkovića i producenta Ivana Maloče, koji se u križevačkom kinu prikazuje sutra, u petak 9. veljače, samo tri dana nakon svečane premijere u Zagrebu. Distributeri su ga žanrovski svrstali u erotske trilere, a kritičari nakon premijere pišu da je riječ o spretnoj kombinaciji erotskog trilera i krimića.

Radnja počinje u jednoj zagrebačkoj agenciji koja se bavi seks chatom, a zaposlenici Zeleni i Jana zavode svoje klijente pod lažnim identitetom naziva Slatka Simona. Tajanstveni klijent Bobo, gastarbajter u Austriji, gubi dodir sa stvarnošću i zaljubljuje se u zamišljenu ljepoticu. Priča razotkriva što se skriva iza obje strane seks-chatova, a autor Igor Mirković za portal Križevci.info otkrio je kako je prvi cilj ispunjen – tema je zagolicala publiku.

“Teško mi je zbrajati kakve su reakcije, tek su krenule prve projekcije, mi smo okruženi ljudima koji nas hvale i podržavaju, jer je atmosfera pomalo svečarska. No, to je sve premijerna publika, a reakcije prave kino publike još čekamo. Ono što je izvjesno jest da film intrigira publiku, nakon projekcija se dugo i žučno razgovaralo o vezama na daljinu. To nas, naravno, jako veseli“, kaže Mirković. Slatka Simona njegov je drugi dugometražni film, (Noćni brodovi iz 2012.), a autor je i više dokumentaraca.

Prije točno 20 godina u zagrebačkom Studentskom centru premijerno je prikazan njegov dokumentarni film Sretno dijete, o rađanju i usponu glazbenog novog vala na prostorima bivše Jugoslavije krajem sedamdesetih godina, za koji je rekao da je nadahnut muzikom o kojoj: autor nema pojma i uglavnom je bio na repu svih događanja. Što ga je onda nadahnulo za pisanje scenarija za film koji govori o temi seksa koji je smješten u online, odnosno cyber svijet?

“Za film me nadahnuo svijet u kojem živimo. Ovo je vrijeme kada nam sa svih strana nude seks-sadržaje i zapitao sam se o ljudima koji rade te poslove. Glavnu situaciju filma, firmu koja se bavi seks-chatom i šalje klijentima erotske poruke, preuzeo sam iz stvarnog života, razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su radili kao ‘sms-prostitutke’, kako su sami sebe zvali i na njihovim iskustvima izgradio filmsku priču“, otkrio je.

Glavne uloge igraju Maja Jurić (Slatka Simona), Tina Keserović (Jana), Jerko Marčić (Bobo) i Toma Medvešek (Zeleni). Film je sniman u zimu 2022. na lokacijama u Zagrebu, Samoboru, Mrkoplju, a zadnja klapa u Wolfsbergu u Austriji.