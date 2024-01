Pučko nudi besplatne “zaljubljene kipece” za Valentinovo

Pučko otvoreno učilište Križevci ove je godine pripremilo prigodni program obilježavanja Dana zaljubljenih i za srijedu, 14. veljače od 17 do 19 sati najavljuju “Ljubavni photoshoot”, ili po križevački “zaljubljeni kipec”. Parove će fotografirati u velikoj dvorani i na vidikovcu na tornju Hrvatskoga doma, a u 20 sati počinje koncert mladog glazbenika Erica Vidovića koji će pjevati najljepše ljubavne pjesme. Sva događanja uz Valentinovo su besplatna, no za fotografiranje je potrebna prethodna najava na suradnik@pou-krizevci.hr najkasnije do 12. veljače dok za koncert treba preuzeti besplatnu kartu u Art Rock Caffeu.