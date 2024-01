Stiže dugoočekivani film o Enzu Ferrariju

Filmsku sezonu u 2024. u Kinu Križevci otvara film Ferrari u petak 5. siječnja u 20 sati. Riječ je o biografskom filmu nastalom prema knjizi Brocka Yatesa “Enzo Ferrari – The Man and the Machine” o talijanskom proizvođaču trkaćih automobila i poduzetniku Enzu Ferrariju te njegovim profesionalnim i osobnim borbama tijekom 1957. godine, redatelja i koscenarista Michaela Manna s Adamom Driverom u glavnoj ulozi. Nakon spektakla Formule 1, bivši je vozač Enzo Ferrari u krizi. Bankrot prijeti tvornici koju su on i njegova supruga Laura od temelja izgradili prije deset godina. Njihov nestalan brak razoren je gubitkom sina Dina godinu dana ranije. Ferrari se bori i na privatnom planu oko priznanja sina Piera kojeg je dobio s Linom Lardi. Osim toga, tu je i pritisak da se poveća proizvodnja automobila iako su u tijeku pripreme za opasnu kultnu utrku Mille Miglia koja se vozila od Brescie do Rima i natrag.

Subota popodne u 17 sati rezervirana je za crtić. Koga pozivamo u pomoć kada misteriozni super-zlikovac prekrije džunglu ružičastom pjenom koja eksplodira pri dodiru s vodom? Ekipu iz džungle naravno. Manje od mjesec dana prije sezone kiša, utrka s vremenom je počela. Od Sjevernog pola do Dalekog istoka, prelazeći planine, pustinje i oceane, naši junaci će daleko od svoje omiljene džungle morati pretražiti svijet u potrazi za protuotrovom.

U subotu u 20 sati prikazuje se romantična komedija Samo ne ti, redatelja Willa Glucka. Bea (Sydney Sweeney) i Ben (Glen Powell) izgledaju kao savršen par, ali nakon nevjerojatnog prvog spoja dogodi se nešto što njihovu vatrenu privlačnost pretvori u ledenu – sve dok se neočekivano ne nađu zajedno na vjenčanju u Australiji. Zato rade ono što bi učinile bilo koje dvije zrele odrasle osobe – pretvaraju se da su par.