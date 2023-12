Grad obnavlja krov na koji je ljetos postavio solarne kolektore

Krajem ljeta gradska se vlast pohvalila uspješno završenom energetskom obnovom zgrade Gradskog društva Crvenog križa da bi četiri mjeseca kasnije pokrenuli jednostavnu nabavu, vrijednu 38 tisuća eura, za obnovu krovišta na toj istoj zgradi. Da priča bude zanimljivija, u natječaju se traži demontiranje i skidanje solarnih kolektora koji su postavljeni prije par mjeseci, uz napomenu da radove mora izvesti ovlašteni izvođač.

Nakon obnove krova i postavljanja krovnih prozora, treba nabaviti i postaviti nove krovne nosače i šine za solarne kolektore koje opet mora postaviti ovlašteni izvođač. Podsjetimo, i zgrada Crvenog križa dio je projekta One Sun Connecting North and South zahvaljujući kojem, novcem iz EU fondova i Norveškog financijskog mehanizma, 16 gradova u Hrvatskoj dobiva solarne elektrane na krovove javnih zgrada. Na ovu zgradu stavljeni su solarni kolektori, međutim postavljeni su na stari krov čiju obnovu Grad naručuje tek naknadno.

Gradonačelnikov ured odgovara nam da u sklopu energetske obnove zgrade Gradskog društva Crvenog križa nije bila obuhvaćena zamjena krovišta jer “ona niti ne ulazi u energetsku obnovu“. No ljetos su odrađeni i drugi radovi u toj zgradi koji također ne ulaze u energetsku obnovu pa su tako obnovljeni zidovi i strop na hodniku i stubištu zgrade kao i spuštanje stropa, skidanje lamperije sa zidova te brušenje i lakiranje parketa u dvorani DVD-a Križevci.

Energetska obnova koštala je 212 tisuća eura od čega je oko 72 tisuće eura sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak Grad. Dodatni radovi na zidovima, stropu i u dvorani koštali su još 14 tisuća eura i financirani su iz gradskog proračuna. Zašto onda nije obnovljen i krov?

“Kada je krenulo postavljanje sunčane elektrane u sklopu projekta One Sun došlo je do pucanja crijepa u velikoj količini te je pregledom utvrđeno da crijep koji je trenutno na krovu neće izdržati životni vijek solarne elektrane (a koji je minimalno 25 godina, pa i duže) te da je prije montiranja sunčane elektrane potrebno zamijeniti krovište i tek potom postaviti sunčanu elektranu,”, odgovara gradonačelnikov ured. No na takav krov postavljeni su solarni kolektori koje sad treba skinuti, nabaviti nove nosače i opet vratiti, pazeći pritom da se ne ugrozi postojeće jamstvo za postavljenu opremu i radove.