Danas se u Hrvatskoj obilježava blagdan Tijelova zbog kojeg je mnogima neradni dan, a neke trgovine i trgovački centri radit će skraćeno. U nastavku donosimo radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara u Križevcima.

Lidl, Konzum i Spar rade skraćeno od 8 do 14 sati, Eurospin od 8 do 15, a dućani Robin uglavnom rade od 7 do 13, osim onog u Koruškoj ulici koji je otvoren od 0 do 24. Pevex, Plodine i Studenac rade prema redovnom radnom vremenu. Trgovine KTC-a danas ne rade.