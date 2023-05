[FOTO] Križevački planinari napunili baterije u hrvatskom Grand Canyonu

Već se dobro zahuktala sezona izleta pa križevački planinari ni proteklog vikenda nisu mirovali. Njih šezdeset dvoje punilo je baterije dobrom energijom u hrvatskom Grand Canyonu, kako nazivaju kanjon rijeka Bijele kod Karina u Zadarskoj županiji. Za Bijelu mnogi nisu ni čuli, no nikog, kažu planinari, ne ostavlja ravnodušnim. Izvire u špilji 180 metara nad morem u brdu Pržun i teče kroz kanjon do ušća u Karinsko more. To je sezonska rijeka koja presuši od svibnja do rujna i tad se u njenom koritu vide bijele sedrene naslage koje se ondje talože već stoljećima. Povećanjem oborina u jesenskim i zimskim mjesecima, uz otapanje snijega u rano proljeće, akumuliraju se podzemne vode koje kroz špilju ponovo izviru i traže put do Karinskog mora

Njen put pratili su i Križevčani. Staza nije zahtjevna pa su je bez problema savladali i iskusni planinari i početnici, no izuzetno je atraktivna pa im dah nije oduzimao napor, već ljepota prirode.

“Super je bilo, lagana tura, prekrasna priroda i odlično društvo. Idealno za maknuti se od svakodnevnice i za punjenje baterija“, ispričala je svoje dojmove Lucija Matejaš. Kanjon Bijele na pojedinim mjestima je dubok 300 m, a staza vodi i kroz rijeku koja se može prijeći preko kamenja koje viri iz vode. Naši planinari su je prešli i pritom ostali suhi.