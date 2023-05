[FOTO] Humanitarna utrka Wings for Life – Križevčani trčali za one koji ne mogu

Članovi AK Križevci sudjelovali su u nedjelju u velikoj humanitarnoj utrci Wings for Life u Zadru kojom se prikuplja novac za istraživanja ozljeda leđne moždine. Križevčani su u Zadru trčali uz još 6500 trkača, a istovremeno se trčalo u 165 zemalja na šest kontinenata i sudjelovalo je 200.211 natjecatelja. Zanimljivo je da nema definirane duljine utrke, već se trka zaustavlja tek kada posljednjeg trkača, onog koji je najviše pretrčao, prestigne vozilo koje starta pola sata nakon natjecatelja i vozi određenom brzinom zaustavljajući one koje prestiže. To znači da svaki trkač, bez obzira na svoju razinu kondicije, može sudjelovati u utrci i ostvariti svoj cilj.

Naš Ognjen Mergon ostvario je i više od predviđenog. Njega je vozač rallyja Juraj Šebalj službenim vozilom zaustavio 45 kilometara od starta, što je u Zadru peti rezultat, a ukupno u svijetu u Ognjenovoj kategoriji 32.! Pretrčanom kilometražom iznenađena je i njegova mama Snježana Mergon, kineziologinja i trenerica nordijskih hodačica, budući da je Ogi dosad trčao i osvajao medalje za srednje pruge i par polumaratona. Od ostalih članova AK Križevci Sandro Novosel je istrčao 25.2 km, Matija Subotičanec 21.4, Alen Lukinović 17.8, Ana Topolovec 14.2, Nina Vukonić 13.3, Sanja Jurmanović 11, Mirela Marenčić Zenta 10.7, Alen Pavliček 10.7, Ivana Šiković 10.1, Ana Petrina Šustić 10 km. Nastupila je još Mirela Rajniš i pretrčala 5.7 dok je Ivica Čapek u Münchenu istrčao 23.2 km.

“Vruće, motivirajuće, inspirativno, emotivno, mrak! Preporučam svakome“, poručila je Nina Vukonić, dok je Matija Subotičanec izjavio da je bilo teško, ali ružica koju je dobio od bakice iz Sv. Petra vrijedi tisuću muka. “Sunce i vrućina bili su nemilosrdni, ali odlično je bilo trčati za sve one koji ne mogu“, rekao je Alen Lukinović.

Događaj je postao globalni fenomen koji svake godine okuplja tisuće sudionika diljem svijeta i postao je najveća svjetska utrka u kojoj sudjeluju mnogi profesionalni i rekreativni trkači. Zbog svoje humanitarne svrhe, utrka je privukla milijune ljudi diljem svijeta i postala je jedan od najvažnijih sportskih događaja na svijetu.