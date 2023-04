Uskrsni je ponedjeljak i većina trgovina u Križevcima ne radi, neke su ipak kupcima otvorile svoja vrata. Spar danas radi skraćeno od 8 do 14 sati, Eurospin radi od 8 do 15 sati. Trgovina Plodine u Tomislavovoj ulici otvorena je od 7 do 22 sata, Robin trgovine uglavnom rade do 13 i 14 sati dok je njihova trgovina u Koruškoj otvorena od 6 do 24 sata. KTC, Konzum, Lidl, DM, Pevex i Supernova danas ne rade.

Benzinske postaje INA i KTC otvorene su do 24 odnosno 22 sata.