[FOTO] Ognjen, Dragana i Melita očekivano osvojili 2. Križevačku kros ligu

Na najzahtjevnijoj stazi od svih pet na kojima su trkači, trkačice i nordijske hodačice tijekom zime održavali formu i testirali svoju tjelesnu (ponekad i mentalnu) snagu, završila je druga Križevačka kros liga. Veliki krug u Ratarskoj šumi članovima Atletskog kluba Križevci je dobro poznata dionica na kojoj često odrađuju treninge dužine, ali jučer je ondje bilo teško trčati zbog mokrog i skliskog terena nakon kišne noći. Iako su se mnogi nadali da će organizator u zadnji tren promijeniti lokaciju kako bi se posljednja utrka lige u ovoj sezoni odradila na nekoj tvrđoj podlozi, to se nije dogodilo. Trčalo se u obrnutom smjeru za koji su organizatori natjecatelje uvjeravali da je lakši, s manje uzbrdica, no prvi problemi pojavili su se već na ulasku u šumu kad su trkači shvatili da će trčati s blatnim utezima na nogama. Ipak, nitko se nije ozlijedio jer se trčalo i hodalo opreznije, ali uz sav taj oprez bilo je trkača koji su zaronili u blato do ušiju.

Najbrži u muškoj konkurenciji i ovaj put je bio Ognjen Mergon, za njim su u cilj dotrčali Željko Dubravec pa Ivan Višak. U ukupnom poretku pobjednik lige je Mergon s osvojenih maksimalnih 410 bodova, Višak je drugi s 384, a Dubravec treći s 374 boda. Među ženama najbrža je bila Dragana Osman Ivanović, druga Marijana Švagelj i treća Ivana Dubravec. U ukupnom poretku pobjednica je Osman Ivanović s 402 boda, druga je Švagelj s 390 bodova, dok je za treće mjesto bila gužva jer je među više trkačica bila tijesna bodovna razlika, ali s jučerašnjim rezultatom Ivana Dubravec je zaslužila i ukupno treće mjesto s 366 bodova. Kod nordijskih hodačica jučer su prvo mjesto podijelile Melita Brunović-Čondić i Tamara Pap, druga je bila Vesna Sokač, a treća Andreja Bogdan. U ukupnom poretku Brunović-Čondić je s maksimalnih 410 bodova prva, Bogdan je druga, a Sokač treća.

Svi natjecatelji dobili su finišerske medalje, pobjednici i vrijedne nagrade sponzora, a budući da među članovima kluba ima i spretnih kuhara, uspješno odrađena druga sezona zimske kros lige proslavljena je uz gulaš i druženje trkača, hodača, prijatelja kluba i sponzora. Trener Alen Pavliček pohvalio je sve natjecatelje koji su marljivo trenirali i uspješno odradili kros ligu na kojoj je, od prvog kola koje se trčalo na Štefanje do jučerašnjeg trka po šumi ukupno sudjelovalo 60 rekreativaca.

Križevačku kros ligu pokrenuli su trkački entuzijasti okupljeni oko Škole trčanja AK Križevci kako bi potaknuli svoje članove na treniranje tijekom hladnijih mjeseci, no dobra priča i pozitivna atmosfera privukla je i Križevčane koji žive u drugim gradovima i druge trkače koji su vikendima dolazili u Križevce zbog trčanja. Organizatori već imaju planove za treću sezonu lige, a najavljuju i nove utrke uz koje će promovirati i proizvode domaćih obrtnika. Ovu uspješnu sportsku priču podržali su sponzori Križevačko Craft Beer, KTC, Trgo-Agencija, Black Sheep Paintball Shop, Dječji svijet, SIM Servis, Vina Bužić, mesnica Stručić, pekara Zlatni Klas, Mlinar i Zajednica sportova Koprivničko-križevačke županije.