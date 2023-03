Centar Križevaca pješačka zona?

“Obavještavamo građane da će od ponedjeljka 13. ožujka od 00:00 sati do nedjelje 19. ožujka do 23:59 sati središte grada biti zatvoreno za promet motornim vozilima“, javio je upravo Grad Križevci u priopćenju. Promet se za sad zatvara privremeno kako bi Fakultet prometnih znanosti ispitao prometne tokove, no ideja je, čini se, da se promet središtem Križevaca potpuno zatvori za promet i postane pješačka zona.

“Dobiveni podaci koristit će se pri odlučivanju o potencijalnom trajnom zatvaranju centra grada za promet”, potvrdili su iz Grada. Za vrijeme privremene zabrane, promet će se odvijati okolnim ulicama po privremenoj prometnoj signalizaciji, a građane se moli za razumijevanje.

Kako će se organizirati parkiranje na mjestima za koja su građani već kupili godišnje karte, ali i što će biti s nedavno najavljenim proširenjem prometnice i izgradnjom obostrane biciklističke staze baš na tom potezu u središtu grada, još nije poznato.