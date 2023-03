Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1410

Gost Antonio Radić ‘Agadmator’ i moderator Andrej Dundović na SPARK-ovoj tribini 10. veljače ove godine (foto Ana Marjanović)

U Temi Krugova slušamo prvih dvadesetak minuta tribine održane na prvoj STEAM večeri u sklopu EU projekta SPARK 10. veljače ove godine u prostoru kafića Bull 23. Gost je bio Antonio Radić čiji je YouTube kanal jedan od najposjećenijih šahovskih kanala na svijetu. S njim je razgovarao Andrej Dundović.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Pahuljasta: Vremenaste priče Zorana Vakule i Nika Titanika, na odjelu knjiga za mlade Kći dubina Ricka Riordana, na odjelu beletristike Istrijebiti svu gamad Svena Lindqvista, a na stručno-znanstvenom odjelu Životni vijek: Zašto starimo, a ne moramo Davida A. Sinclaira i Matthewa D. LaPlantea.



Na današnji datum rođeni su Alessandro Manzoni, Tomáš Masaryk, Piet Mondrian, Anna Magnani, John Mišković, Nicéphore Niépce i Antoine César Becquerel. Roald Amundsen objavio je da je uspješno stigao na južni pol, dogodila se najteža nesreća u povijesti dubrovačkog tramvaja, Alexanderu Grahamu Bellu odobren je patent za telefon i prvi put je s jednog broda poslana radio poruka. Umrli su Aristotel, Toma Akvinski, Davor Štambuk, Veronika Durbešić, Jean-Pierre Blanchard i Stanley Kubrick.



U Vijestima Krugova saznajemo kakvi su arheološki nalazi otkriveni u Karlovcu i u Keopsovoj piramidi, o prinudnoj promjeni dizajna ambalaže jedne čokolade, te da Japanci do sada nisu znali da imaju oko sedam tisuća otoka više nego što su smatrali. Spominjemo i neka događanja u Križevcima ovih dana.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo novu posadu na Međunarodnoj svemirskoj stanici, novi razmještaj Venere i Jupitera na našem nebu, aktivnosti teleskopa James Webb i rezultate misije DART.



Emisija završava izabranim Aristotelovim mislima.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Dore Pejačević, Mauricea Ravela, Igora Markevitcha, Richarda Straussa, Johanna Straussa, Zorana Predina, te grupa USA for Africa, Procol Harum i Lynyrd Skynyrd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1410 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 7. ožujka od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!