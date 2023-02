U Gradskom vijeću ulasci i izlasci kao da traje prijelazni rok

Nakon što je prošli tjedan objavljeno da se u Gradsko vijeće vraća Marijana Šatrak, ovaj tjedan se u sastavu gradskih zastupnika dogodila nova promjena – iz njega je izašla SDP-ova Mateja Vrbek. Jedina žena od troje SDP-ovih vijećnika, početkom tjedna je podnijela pisani zahtjev predsjedniku predstavničkog tijela i stavila svoj mandat u mirovanje.

“Razlozi su osobni. Trenutačno ne mogu ispunjavati obveze u gradskome vijeću i ne želim da mi one predstavljaju dodatni teret. Ova odluka nije ishitrena, dobro sam o njoj razmislila i razgovarala sa stranačkim kolegama“, rekla nam je Mateja Vrbek. Dodala je i da će, ovisno o situaciji, svoj mandat aktivirati u bilo kojem trenutku nakon šest mjeseci. Njena stranka, potvrđeno nam je, još nije odlučila tko će je zamijeniti u Gradskome vijeću, no to će učiniti do sljedeće sjednice.

Svoj mandat prošli je tjedan, nakon godinu dana mirovanja, aktivirala vijećnica Marijana Šatrak. Ona je u vijeće ušla s kandidacijske liste grupe birača čiji je nositelj bio Ivan Majdak, a sad se vraća kao dio vladajuće većine uz vijećnike s liste Marija Rajna. Razloge svog izlaska iz vijeća kao i razlaza od Ivana Majdaka kojem je bila kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika na posljednjim lokalnim izborima, ali i povratka među gradske zastupnike u novom taboru, vijećnica Marijana Šatrak nije htjela komentirati ni objašnjavati.

Mario Rajn sada u vijeću ima devet vijećnika, a u koaliciji s HDZ-om na njegovoj strani ih je dvanaest od ukupno devetnaest članova. Za većinu bez HDZ-a Rajnu treba još jedan vijećnik, a postoji li takav u trenutačnom sazivu Gradskog vijeća, tek ćemo vidjeti.