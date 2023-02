Do sljedeće godine u Križevcima stotinjak novih stanova

Još prije dvije godine u Križevcima su se prodavali novoizgrađeni stanovi po cijeni od 1250 eura za četvorni metar, a danas se stan u potkrovlju na trećem katu u starijoj zgradi bez lifta prodaje za 1850 i u zgradi s kraja 19. stoljeća za 1500 eura po četvornome metru. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku objavljenim sredinom siječnja, u Hrvatskoj su na godišnjoj razini cijene nekretnina skočile 14.8 posto, što je dva puta više od prosječnog poskupljenja u EU (7.4 posto). Najviše su poskupili novi stanovi, no značajno su rasle cijene i polovnim stanovima i kućama. Potražnja za novim kvadratima očito postoji i kupaca ima jer će se ove i sljedeće godine u našem gradu izgraditi još stotinjak novih stanova.

U Zagrebačkoj ulici preko puta Hitne do kraja godine će se izgraditi zgrada s pet stanova različite kvadrature i poslovnim prostorom. Svi stanovi imat će parkirna mjesta i balkone, a cijena je povoljnija za kupnju nekretnine u izgradnji kad se prostor može urediti prema željama kupca. “Sad prodajemo stanove u izgradnji po cijeni od 1800 eura za četvorni metar i ima zainteresiranih. Kasnije će cijene biti više“, rekao nam je investitor Željko Hulec čija tvrtka osim ove zgrade projektira još jednu u Tomislavovoj ulici. Ta bi trebala biti gotova do kraja sljedeće godine.

Do ljeta će se, potvrdio nam je Davor Maksić iz tvrtke DM gradnja, na uglu Obrtničke i Ulice bana Josipa Jelačića završiti kompleks sa četiri poslovna prostora i trideset stanova, koji se prodaju po cijeni od 1900 do 2200 eura po četvornom metru. “Interesa ima, ljudi stalno zovu i raspituju se. Najbrže idu manji stanovi, no i oni koji traže veće stanove uglavnom su ozbiljni kupci. Veličine stanova su od 40 do 140 m², a slobodno ih je još nekoliko“, rekao je Maksić i dodao da ugrađuju kvalitetnu drvenu stolariju i dizalice topline. No kad su projektirali zgradu računali su da će takav standard ponuditi za 1500 do 1600 eura po kvadratu, a do danas su, kaže, cijene građevinskog materijala skočile pa je takvu cijenu bilo nemoguće zadržati.

Veliko gradilište je i Svetokriška ulica gdje stambene jedinice gradi nekoliko investitora. Najveću zgradu završava tvrtka S.K.I.M.T.

“Svi stanovi su rezervirani. Išli smo na ruku kupcima pa će sve rezervirane stanove platiti po cijeni od 1600 eura po kvadratu jer smo dio materijala nabavili ranije. U međuvremenu je sve poskupjelo i kvadrat tog stana vrijedi najmanje 1850 eura“, rekao nam je Krunoslav Topolko čija tvrtka S.K.I.M.T. u istoj ulici upravo projektira još jednu zgradu sa sedamnaest stanova i dio ih je već rezerviran. Iako se dugo bavi građevinom, Topolko ne pamti ovako velike promjene cijena u tako kratkom razdoblju. Počele su rasti u pandemiji, a sve se intenziviralo zbog rata u Ukrajini. Teško je, kaže, predvidjeti do kada će i do kojih iznosa rasti. Cijene pojedinih građevinskih materijala počele su stagnirati, iako cement ne pojeftinjuje, a cijene čelika još uvijek su u prosjeku gotovo dvostruko veće od razina prije pandemije. “Nitko više neće moći podnositi ove cijene, ni građevinari ni kupci. Zasad potražnja postoji, stanove kupuju uglavnom mlađi ljudi“, rekao je Toploko.

I dok se u Križevcima stanovi projektiraju, grade i prodaju, na parceli u centru za koju je Grad s tvrtkom Rumenjak d.o.o. još 2020. sklopio Ugovor o zajedničkom ulaganju (a onda lani investitoru produljio rok za dovršetak zgrade u kojoj bi i Grad trebao dobiti stanove) ne događa se ništa. Prema Aneksu Ugovora, do srpnja 2024. na prostoru nekadašnjeg kina, na uglu Šenoine i Frankopanske trebalo bi se izgraditi još 16 stanova.