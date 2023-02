U Gradsku knjižnicu stigli novi naslovi

Stručno-znanstveni odjel: MISLI I SLIKE / Robert Torre. – Zagreb: Media bar, 2022.

Iz predgovora Nevena Kepeskog: Ljudsko pamćenje kratko je, no postoje i one rijetke osobe koje su se trajno urezale u pamćenje generacija i ondje će ostati dokle god bude svijeta kakvog zasad poznajemo. Robert Torre zaslužio je ostati u takvu sjećanju barem u našoj maloj kulturi. Osim u knjigama koje je napisao, njegova su promišljanja zabilježena i u mnogim novinskim kolumnama, podcastima te u novinskim, radijskim i televizijskim intervjuima. U ovoj su knjizi objedinjene najdojmljivije misli iz svih tih medija.

Dio svoga života Torre je posvetio i slikarstvu, pa priča o njemu ne bi bila potpuna bez njegovih slika. Naslikao ih je stotinjak, a u ovom izdanju predstavljene su trideset i pet. U jednoj od svojih kolumni, koje je objavljivao u tjedniku Globus, Torre je zapisao: „Stvari koje nam se događaju priliježu uz nas; loše nas prljaju, a dobre čiste, i tako povećavaju našu rasudnu moć u dobrom vođenju života. Kvarni nam ljudi kvare i zagađuju mentalni prostor, dobri ga ljudi cijele i popravljaju.“ Vjerujemo da je ova knjiga upravo to, doprinos velikog Roberta Torrea cijeljenju i popravljanju našeg mentalnog prostora. I našeg svijeta.

Knjiga Misli i slike Roberta Torrea nije tek homage i uspomena na jednog velikog čovjeka, liječnika, psihijatra, prijatelja, kolegu… Njegove su misli mnogo, mnogo više od toga.



Beletristika: NOVI DAN / Nikos Hrisos; s grčkoga prevela Mina Radulović. – Zagreb: Sandorf, 2022.

Jedne zimske večeri u nekom mračnom kutku Luke, trojica spaljuju beskućnika po imenu Sebastian, koji uživa glas vrsnog pripovjedača. Pavao, najmlađi od trojice zločinaca, potresen okrutnošću počinjenog, kreće u potragu za informacijama o životu žrtve, u nadi da će tako barem malo ublažiti grižnju savjesti i da će, oživljavajući priču o pokojniku, na neki način uspjeti vratiti ga u život. Dok provodi svoje istraživanje po mjestima na kojima borave beskućnici, uspijeva locirati Sebastianove prijatelje – Bivšeg, Markonija, Lakija i Janisa. Od njih traži da mu ispričaju kako svoje, tako i priču njihovog nastradalog prijatelja, i uvlači se, a da toga nije ni svjestan, u zazoran svijet na rubu egzistencije. Iako ispripovijedani događaji isprva djeluju istiniti, naracije se prepliću i kreću vrludavim stazama na kojima kroz vrtoglave ponore stvarnost susreće onostrano. Koji razlozi i koji motivi navode naratore ovih priča na različita i često kontradiktorna svjedočenja? Gdje prestaje mit, a gdje počinje istina? Tko je zapravo Sebastian?

Roman Novi dan je dobitnik nagrade europske unije za književnost 2019. g.



Dječji odjel: MOJA BAKA JE ZMAJ / Melita Rundek; ilustrirao Stjepan Lukić. – 1. izd. – Zagreb:Alfa, 2022.

Dirljiva priča o ljubavi i poštovanju dviju dalekih generacija. Fran provodi vrijeme s bakom Vesnom i svladava razne prepreke koje mu dospijevaju u život. Baki Vesni povjerit će svoju prvu ljubav, koja ne ide baš lako. Sviđa li se Fran Jasni i kako je pridobiti, naučit će ga upravo baka Vesna jer je ona žensko, spisateljica i sve zna. Ali ta ljubav između bake i unuka nije bez problema. Franu se primjerice ne sviđa što sam mora pisati zadaće kad baka već sve zna. U trenucima u kojima pokazuje neslaganje s bakom prijeti da će otići roditeljima u Njemačku, koji tamo rade, ali baka sve dječje finte poznaje i ne može je nikako nasamariti.



Knjige za mlade: SAMI U GRADU IZMEĐU 9H I 10H30 / Yves Grevet; s francuskoga preveli studenti Sveučilišta u Zadru Melinda Vrkić … [et al.]. – Zagreb: Meandarmedia, 2022.

Sve je počelo književnim eksperimentom koji je jedna profesorica francuskog zadala svojim učenicima: Sam(a) potraži neko mjesto u središtu grada na koje ćeš se smjestiti između 9 i 10.30 sati i zabilježi što vidiš ili što te inspirira. Forma je slobodna: opis, fikcija, poezija… Međutim, tog jutra, 23. ožujka, ubijen je gradski javni bilježnik Marideau, a njegovo tijelo pronađeno je na stražnjem sjedalu plavog mercedesa na Pasjem otoku. Dok policijska istraga tapka u mraku, Erwan odlučuje prikupiti sastavke svojih prijatelja ne bi li pronašao bilo kakav trag koji bi doveo do krivca.