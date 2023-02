U subotu dva promatranja neba teleskopom iz središta grada

Perzeidi promatraju Sunce u suradnji sa svojim gostima Daruvarčanima iz AD Kumova slama 22. travnja 2012. (foto R.Matić)

Astronomsko društvo Perzeidi priređuje svoje prvo ovogodišnje javno promatranje dnevnog i večernjeg neba u subotu, 11. veljače, u okviru programa SPARK. Promatranje se odvija u dva termina: promatranje Sunca bit će od 11:30 do 13:00 sati, a promatranje večernjeg neba od 18:00 do 19:00 sati, po potrebi i dulje, ako bude zainteresiranih. Oba promatranja vrše se sa Strossmayerovog trga u Križevcima, s mjesta blizu paviljona.



Trenutno je Sunce u razdoblju pojačane aktivnosti i bit će ga zanimljivo vidjeti kroz teleskop opremljen posebnim filterom za promatranje Sunca, jer je “posuto” mnoštvom pjega. Večernje nebo zanimljivo je zato jer možemo iz središta grada kroz teleskop vidjeti Veneru, Jupiter s njegovim satelitima i Mars, a ovisno o čistoći neba i svjetlosnom onečišćenju, mogu se vidjeti i još neki objekti.



Kako se promatranje odvija u vrijeme obilježavanja Valentinova u Križevcima i kako će se toga dana tim povodom odigravati više programa u blizini mjesta promatranja, ova su promatranja najavljena i u programu obilježavanja Valentinova na ovaj način:



“Sunčeko gdje si?” promatranje Sunca teleskopom

11,30-13,00

Strossmayerov trg



“Love you to the stars and back” – promatranje zvijezda teleskopom

18,00-19,00

Strossmayerov trg



Astronomsko društvo Perzeidi poziva sve zainteresirane na najavljena promatranja koja su besplatna, uz jedini rizik da se u slučaju oblačnog neba promatranja ili jedno od promatranja neće održati.