Rajn o ukidanju Vladine Uredbe: Ovo je velika pobjeda, međutim ništa još nije gotovo

Nakon što je objavljeno da je Ustavni sud ukinuo Uredbu o uslužnim područjima jer je ocijenio da Vlada RH u postupku donošenja Uredbe nije postupila u skladu sa standardima utvrđenim Ustavom i zakonima, na svom profilu na društvenoj mreži oglasio se i gradonačelnik Mario Rajn. Poručio je da je Grad od početka tvrdio kako su na e- savjetovanju imali vrlo dobru argumentaciju, temeljenu na činjenicama, međutim ta argumentacija nije ni mogla biti temeljito evaluirana jer je Uredba već stupila na snagu. Upravo zbog nepravilnosti oko donošenja Uredbe i objave e-savjetovanja nakon što je ona donesena, a ne prije, Ustavni sud ju je ukinuo.

“Također, od početka smo upozoravali da se u slučaju spajanja Vodnih usluga Križevci Koprivničkim vodama neće ispuniti ciljevi spajanja uslužnih područja, budući da Vodne usluge Križevci mogu samostalno upravljati vodnim resursima“, poručio je Rajn i dodao da će aktualna administracija nastaviti s naporima da Vodne usluge d.o.o. ostanu u Križevcima. Dodao je da je pozvao oporbene stranke i čelnike na zajedništvo, no tvrdi da su neki od njih politiziranjem pokušali insinuirati da Grad nije učinio dovoljno. S obzirom na to da je Ustavni sud odredio da se nova Uredba mora donijeti do 15. srpnja, sad sve kreće ispočetka i Vlada mora ponoviti cijeli postupak donošenja Uredbe.

“Mi ćemo i dalje, zajedno s ostalim gradovima, raditi pritisak na Vladu da odustane od pripajanja uslužnih područja na ovaj destruktivan način. Vlada je do srpnja dobila priliku za popraviti svoju odluku, možda predizborna godina pripomogne da se odgovorni urazume i donesu pravedne odluke koje respektiraju glas lokalnih zajednica. Ovo je velika pobjeda, međutim ništa još nije gotovo, moramo biti spremni na novu rundu pokušaja uskraćivanja naših prava. Mi ćemo biti spremni, tko ima imalo političke mudrosti i građanske hrabrosti, pridružit će nam se“, poručio je križevački gradonačelnik.