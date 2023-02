Grad ranije objavio poziv za sufinanciranje solarnih elektrana na krovovima obiteljskih kuća

Grad Križevci objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije kroz koji će sufinancirati izradu projektne dokumentacije za postavljanje solarnih elektrana na krovove obiteljskih kuća, kao i samu izgradnju solarne elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima.

Radi se o pozivu kakav se redovito raspisuje od 2020. godine, a novost ove godine je ranija objava i olakšan način prijave. Prošle je godine čak 72 sugrađana iskoristilo financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije, a 47 sugrađana za samu izgradnju solarne elektrane.

– Kako bi se naši sugrađani mogli na vrijeme pripremiti, ove godine javni poziv za sufinanciranje postavljanja solarnih elektrana na krovove obiteljskih kuća objavili smo početkom godine i to istovremeno i za projektnu dokumentaciju i za samu izgradnju. Važno je podsjetiti da se od prošle godine na projektiranje i izgradnju solarnih elektrana ne naplaćuje PDV za kućanstva. Ovim programom, ali i brojnim drugim aktivnostima korak smo bliže tome da postanemo energetski neovisan grad, istaknuo je gradonačelnik Mario Rajn.

Poziv će biti otvoren sve do iskorištenja sredstava u iznosu 200 tisuća eura, a najkasnije do 1. rujna. Građani za izradu glavnog projekta mogu ostvariti do 80 posto opravdanog troška izrade, ali ne više od 500 eura po prijavi, te za samu izgradnju mogu ostvariti do 40 posto opravdanog troška opreme i izgradnje, ali ne više od 2.500 eura po prijavi.

Cilj ovog javnog poziva je povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području grada Križevaca te smanjiti emisiju stakleničkog plina CO2 u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Više detalja o javnom pozivu može se naći na službenim stranicama Grada, a sve o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije građani mogu saznati u Energetsko-klimatskom uredu u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 8, u uredovno vrijeme 9-13 sati.