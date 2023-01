Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1404

Dr.sc. Darije Maričić sa zagrebačke zvjezdarnice 16. prosinca 2022. na Danima meteorita Križevci (foto Andrej Dundović)

U Temi krugova slušamo drugih dvadesetak minuta predavanja dr. sc. Darija Maričića sa zagrebačke zvjezdarnice, pod naslovom Aktivnost Sunca i svemirska prognoza, koje je održao 16. prosinca prošle godine na Danima meteorita Križevci.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Nebo iznad Kapelščaka Hrvoja Kovačevića i Darija Kukića, na odjelu knjiga za mlade Snjegolomac Jacquesa Loba, Jeana Marca Rochettea i Benjamina Legranda, na odjelu beletristike Pjevam a planina pleše Irene Sole, a na stručno-znanstvenom odjelu Pisma mladom piscu: Nešto praktičnih i filozofskih savjeta Columa McCanna.



Na današnji datum rođeni su car Hadrijan, Vicki Baum, Grgo Martić, Michio Kaku, Vlado Kristl, Goran Milić, ubijen je car Kaligula, Matija Korvin izabran je za hrvatsko-ugarskog kralja, tisuće ljudi je poginulo u potresima u Kini i čileu, Eduard Slavoljub Penkala patentirao je prvu mehaničku olovku na svijetu, Steve Jobs predstavio je Apple Macintosh, a umro je Winston Churchill.



U Vijestima Krugova saznajemo da su Zagrebački solisti na Dolcu održali mini koncert posvećen Ivi Robiću, da je Ministarstvo kulture i medija odobrilo 7,5 milijuna eura za kulturnu infrastrukturu, od toga nešto i za križevačke kulturne ustanove, te da knjiga o Toši Dabcu ide na natječaj dizajna u Leipzigu. Najavljujemo i neka događanja u Križevcima sljedećih dana.



U Svemirskom kutku spominju se godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualni događaji s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno spominjemo jednu od rekordno malih udaljenosti Mjeseca od Zemlje, “prebrojavamo” pjege na Suncu i konstatiramo, ne po prvi puta, da su granice naše galaksije dalje od nas nego što smo do jučer smatrali i da zvijezda u njoj ima više nego što smo nagađali.



U Zanimljivostima govorimo o nedavnom vjenčanju drugog šetača po Mjesecu na dan njegovog 93. rođendana, a za kraj pronalazimo dvije “mudrosti” Winstona Churchilla.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Wolfganga Amadeusa Mozarta, Williama Masona, Friedricha von Flotowa, Vlatka Stefanovskog, to jest grupe Leb i sol, Neila Diamonda, Swingersa i Ive Robića, te Parnog valjka.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1404 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 24. siječnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!