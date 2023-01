Križevački SDP upire prstom u Rajna i koalicijski HDZ

Gradski odbor SDP-a reagirao je večeras na Rješenje Ustavnog suda kojim se odbija pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o vodnim uslugama s Ustavom RH podsjećajući na to da su prije godinu dana oporbeni vijećnici na njihov prijedlog dali zahtjev za raspravom na Gradskome vijeću o Zaključku o Uredbi o uslužnim područjima i najavi o pripajanju križevačkih Vodnih usluga Koprivničkim vodama.

Navode da je na inzistiranje tadašnjeg potpredsjednika Gradskog vijeća, HDZ-ovog Mate Devčića, vladajuća većina u Gradskom vijeću, koju čine vijećnici gradonačelnika Rajna i HDZ-a, povukli su točku s dnevnog reda sjednice. Smatraju da se prije godinu trebao donijeti jasan i nedvosmislen stav da se Križevci protive pripajanju Vodnih usluga te da su se do danas već mogli poduzeti mnogi procesi koje je na današnjoj konferenciji za medije naveo gradonačelnik Rajn.

“Devet mjeseci nakon te sjednice konačno se odvila rasprava na prijedlog SDP-a po ovom, za Križevce važnom pitanju, na kojoj su sve političke opcije, osim gradonačelnikovog koalicijskog partnera HDZ-a, podržale nastojanje da Vodne usluge Križevci ostanu samostalan vodni isporučitelj. Postavljamo pitanje, što je gradonačelnik Rajn konkretno poduzeo od rujna do danas, osim što je da bi došao do povoljnijeg položaja pri resornom ministarstvu postavio predsjednika križevačkog HDZ-a Matu Devčića za predsjednika Nadzornog odbora Vodnih usluga, pa je nakon njegove ostavke na to mjesto postavio HDZ-ovog tajnika i vijećnika Gorana Hrga“, pita SDP.

“Gdje je u ovom slučaju nestala vertikala vlasti na koju je računao gradonačelnik Rajn, a koju je toliko u kampanji za lokalne izbore naglašavao Mato Devčić te zašto o ovom, za Križevčane važnom pitanju, predsjednik i gradski vijećnici HDZ-a šute i izbjegavaju raspravu, a prisutni su na svim konferencijama za medije vezanim uz Aglomeraciju i obilaze radove po križevačkim selima u odijelu i gumenim čizmama? Smatramo da je u najmanju ruku dvolična i porazna današnja izjava gradonačelnika Rajna kada nakon propuštene prilike koju je imao prije godinu dana, izjavljuje da ovo nije tema za prikupljanje političkih poena te poziva na zajedničko djelovanje bez prozivanja u zaštitu interesa građana grada Križevaca. O interesu Križevčana propustio je djelovati prije godinu dana kako bi obranio i sačuvao obraz lokalnog HDZ-a koji se nije usudio proturječiti vrhu stranke i Vladi RH. Gradonačelnik Rajn i danas brani koalicijskog partnera HDZ, spominjući razine odgovornosti i nemogućnost utjecaja lokalnih HDZ-ovaca na donošenje procesa na nacionalnoj razini“, tvrdi Gradski odbor SDP-a u priopćenju.

Dodaju da se radi o važnoj temi na kojoj su Rajnovi vijećnici, na čelu s gradonačelnikom kao prvoizabranim, trebali inzistirati za podršku koju daju županu i HDZ-ovoj većini u Županijskoj skupštini.

“Sjetimo se gradonačelnikovog obećanja pred lokalne izbore kako će vijećnici s njegove liste biti glas i zaštita interesa građana Križevaca u Županijskoj skupštini. U zadnjih godinu i pol, križevački interesi od strane gradonačelnikovih vijećnika u Županijskoj skupštini nisu bili spomenuti niti jednom jedinom riječju. Križevački SDP je nakon svega i danas spreman, kroz Gradsko vijeće, pružiti podršku na konkretne poteze gradske vlasti po pitanju zaštite interesa Križevčana i zadržavanje upravljanja križevačkom vodom, ali nismo spremni šutjeti i ne pozvati na odgovornost gradonačelnika i njegove koalicijske partnere zbog nerada koji će rezultirati gubitkom upravljanja vodom“, poručuje križevački SDP.