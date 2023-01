Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

Od naroda do nacija: POVIJEST ISTOČNE EUROPE / John Connelly; preveo s engleskog Vuk Perišić. – Zaprešić: Fraktura, 2022.

Gravitacijska sila nacionalizma toliko je snažna da će i političare kojima do nacije nije stalo preobraziti u ekstremiste, konstatira američki povjesničar John Connelly u svojoj jedinstvenoj povijesti istočnoeuropskih nacionalnih previranja, Od naroda do nacija.

Davna povijest invazija i migracija učinila je ovo područje iznimno raznolikim, s bezbrojnim narodima koji su tijekom dugih razdoblja živjeli u miru rame uz rame, dok bi pozivi na nacionalnu autonomiju često potom ostavljali neizbrisive krvave tragove. Od carskog dekreta Josipa II. o njemačkom jeziku, preko uspona nacionalizma i stvaranja novih država nakon Prvog svjetskog rata, osvajanja Trećeg Reicha, kontrole Sovjetskog Saveza i konačnog rušenja komunizma, pa sve do suvremenog uspona nacionalizma i populističkih politika diljem regije, Connelly minuciozno opisuje posljedice povijesnih događaja na obične ljude koji su po često nejasnim kriterijima tvorili određene etnose. S obzirom na okolnosti u kojima su živjeli, Istočni Europljani su, nedvojbeno, razvili osjećaj za neizvjesnost povijesti: nacije nisu vječne, one nastaju, a katkad i nestaju. ˝Od naroda do nacija – povijest istočne Europe˝ sjajan je, intrigantan i zanimljiv prikaz ovog povijesnog fenomena.



HIPPOCAMPUS / Gertraud Klemm; prevela s njemačkog Stjepanka Pranjković. – Zagreb: Hena com, 2022.

Helene Schulze je mrtva i austrijska kritika staru feminističku vješticu napokon može mirne duše nominirati za najveću njemačku književnu nagradu. Uostalom, najbolja je spisateljica – mrtva spisateljica. No njezina prijateljica Elvira odlučuje nizom akcija uskrisiti Helene, njezinu književnu ostavštinu i zajedničku revolucionarnu mladost, sve uz pomoć mladoga snimatelja Adriana, koji će njezine performanse evidentirati snimkama i objaviti urbi et orbi. Od postavljanja perika na konjaničke spomenike i izložbe pelena, Elvirine će akcije bivati sve provokativnije…

Ovaj je roman duhovit protest protiv muške dominacije u umjetničkim krugovima i gorka satira na račun društva u kojem po piscima imena dobivaju institucije, a po spisateljicama – salate. Gertraud Klemm, enfant terrible austrijske književne scene, napisala je posvetu ženskom prijateljstvu i odanosti u prozi natopljenoj revoltom i potragom za pravdom. Bez dociranja, oblikujući zabavan, humorističan i nepredvidljiv roman ceste, Klemm oštricom ironije otvara konzervirane običaje i tradicije – kojih nismo ni bili svjesni.



ZEC I MEDVJEDICA: LETEĆI ZALOGAJ / priča Julian Gough; ilustracije Jim Field ; [prevoditeljica Ivana Brozić]. – Zagreb: Profil knjiga, 2022.

Tajanstvena stvar pala je u Zečevo i Medvjedičino mirno ljetno jezero. Je li to uzbudljivo ili zastrašujuće? Je li riječ o sićušnoj paperjastoj sovi ili golemom gladnom čudovištu? I je li Zec napokon sreo biće čije su navike gadnije od njegovih? Zec je uvjeren da može odgonetnuti tu tajnu. No kad je nehotice najbolji dan u životu pretvorio u najlošiji dan u životu, zatrebala mu je Medvjedičina pomoć… Ova sjajna, duhovita priča za mlade čitatelje govori o prijateljstvu, prihvaćanju i o tome što netko može napraviti od izmeta u kojem ima borovnica.



KNJIGA O PRAHU: DRUGI DIO: TAJNA ZAJEDNICA / Philip Pullman; s engleskoga preveo Marko Kovačić. – Zagreb: Lumen izdavaštvo, 2022.

Fantastični roman! Prošlo je deset godina otkako je Lyra Srebrousta ostavila svojega damona Pana da bi ušla u svijet mrtvih. Do tog je trenutka razdvajanje bilo nepojmljivo, jezivo i nemoguće, no njima se dogodilo. Otada više ništa nije isto. Nerazumijevanje i pokoja prepirka postali su dio njihova života, a razdvajanja sve češća.

Jedne se večeri Pan sam išulja iz njihove sobe u studentskom domu fakulteta Svete Sofije i svjedoči umorstvu. Čovjek na umoru zamoli ga da iz unutarnjeg džepa njegove jakne izvuče novčanik i preda ga svojoj… Nije uspio završiti rečenicu. I tako sve krene. U novčaniku pronađu ključić na čijem je okruglom metalnom privjesku ugraviran broj 36. Taj ih ključ odvede do naprtnjače, pomno skrivene na oxfordskom kolodvoru, a u naprtnjači pronađu misteriozni dnevnik i bočice s ružinom vodicom. Nažalost, i zloglasni Magisterij traga za tom naprtnjačom i za tim bočicama. Pan iznenada napusti Lyru, ona kreće za njim u potragu, a Malcolm Polstead, sada profesor na fakultetu Durham, upušta se u istragu o Prahu. Put ih vodi diljem Europe, sve do srednje Azije i neobičnoga grada u kojemu žive samo damoni. Od tih se nevolja Lyra ne može skriti. Mora ih riješiti želi li ostati živa. Višestruko nagrađivani engleski pisac Philip Pullman pripada probranom krugu autora, poput J. R. R. Tolkiena i Lewisa Carrolla, čije se knjige nalaze na policama namijenjenim mladim čitateljima, ali ih s oduševljenjem čitaju i odrasli.