Sokolić: Pucalo se na veliko iz koječega, a sudeći po silini detonacija i zabranjenim, neprovjerenim sredstvima

Strukovna pirotehnička udruga razmatra pravna sredstva kojima žele zaštititi svoja prava na obavljanje djelatnosti koju im omogućuje Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, doznaje Poslovni dnevnik, nakon što su brojni gradovi na inicijativu udruge Prijatelji životinja odustali od vatrometa u novogodišnjoj noći. Neki od njih otkazali su ranije potpisane ugovore zbog kojih su dobavljači pirotehnike nabavili opremu, zaposlili radnike i isplanirali prihode koje nisu dobili.

“Odluka nema ni pravnog ni stručnog uporišta i nema veze s pravima životinja, već s manipulacijom i političkom promocijom. Vatromet od par minuta ne izaziva nikakvu štetu, to se izvodi profesionalno i po svim sigurnosnim standardima, prilagođeno okolišu i uvjetima“, rekao je Poslovnom dnevniku tajnik Pirotehničke udruge i suvlasnik križevačke Jorge pirotehnike Tihomir Sokolić. Objasnio je da je vatromet u Zagrebu uvijek manji jer se izvodi u gusto naseljenom području s vrha nebodera i zato je jedan od najtiših vatrometa.

“Istodobno, u danima oko Nove godine i u noći dočeka pucalo se na veliko iz koječega, a sudeći po silini detonacija pucalo se zabranjenim, neprovjerenim sredstvima nabavljenim na crnom tržištu, koje cvate više nego ikad“, kaže Sokolić. Jorge pirotehnika iz Križevaca inače je podružnica poljske tvrtke Jorge Fireworks, jedna je od najvećih europskih pirotehničkih tvrtki, i svi njihovi proizvodi posjeduju CE certifikate koji su dokaz sukladnosti proizvoda sa strogim europskim normama o sigurnosti i zdravlju potrošača.

Samo Jorge u Hrvatskoj je za ovu godinu imao dva vatrometa u planu koji su im propali, s tim da su s jednim od gradova imali ugovor. Sokolić ističe da se radi o nekoliko desetaka tisuća kuna, no i dalje je to financijski gubitak za tvrtke koje ni sad nemaju puno izbora nego pokazati razumijevanje prema potencijalnim klijentima u budućnosti, i zato je teško očekivati da krenu tužbe protiv gradova i općina. No, zato se razmatraju tužbe protiv udruge Prijatelji životinja kojoj je Strukovna pirotehnička udruga poslala dopis u kojem najavljuju pravnu zaštitu.