Oporba proziva Rajna, vlast bez signala

Nitko osim vladajućih u Gradskome vijeću na sjednici u rujnu nije digao ruku za otkup udjela u Radiju Križevci od Tihomira Komljenovića za skoro pola milijuna kuna, a od jučer se, nakon simbolične promjene imena u Prigorski radio, prema komentarima na društvenim mrežama nakon objave teksta na našem portalu i javnosti pita je li ta gradska investicija opravdana. Predstavnici oporbenih stranaka u Gradskome vijeću nisu znali da će medij u kojem Grad ima 75 posto udjela promijeniti ime kako bi se stopio s drugim privatnim medijem novog direktora Željka Piciga.

“Klub vijećnika HDS-a nije podržao trošenje 500 tisuća kuna gradskog novca za kupnju Radio Križevaca kojem smo ionako bili većinski vlasnici. Zbog toga nemamo nikakvih komentara na ovaj, a isto tako i na sve buduće procese koji će se eventualno događati. Jedina osoba koja donosi odluke je gradonačelnik i skupština radija“, poručio je Ivica Švagelj. Ni SDP nije glasao za to da Grad kupuje Komljenovićeve udjele, no prilično su suzdržani kad je riječ o tijesnoj vezi javnog i privatnog medija.

“Smatramo da je to dio poslovne politike jednoga medija, koji jest doduše u većinskom vlasništvu Grada Križevaca. Možda je to mogla biti samo informacija, znate ono frazu “daje se na znanje”, jer na konačnu odluku ionako ne bi imali utjecaja“, misli predsjednik GO SDP-a i gradski vijećnik Dejan Pernjak, koji je donedavno bio i zaposlen na Picigovom portalu.

Simbiozu gradskog i privatnog medija najoštrije je od oporbenih vijećnika komentirao Ivan Majdak, koji je svoj stav dao i na sjednici Gradskoga vijeća kad se donosila odluka o kupovini udjela u Radio Križevcima. Prozvao je tad gradonačelnika zbog izjave da Grad ne kupuje sav udio od Komljenovića, već ostavlja mogućnost i općinama da ga otkupe. Rekao je i da će ostatak od 10 posto udjela u Radio Križevcima kupiti tvrtka gospodina Piciga, kojeg će potom gradonačelnik imenovati direktorom, a upozorio je i da je vrijednost daleko ispod procijenjene te da se pogoduje bivšem vlasniku Tihomiru Komljenoviću koji je tada imao 45 posto udjela.

“To se na žalost i dogodilo i Prigorski media i gospodin Picig s minornim ulaganjem u 10 posto udjela danas praktički upravljaju sa cijelim sustavom. No ne budimo naivni, dakle sve ovo s promjenom imena morao je blagosloviti Mario Rajn kao većinski član Skupštine društva. Ne znam kakav su Statut donijeli i što u njemu piše vezano na promjenu imena, ali znam da bi bilo korektno da se s ovakvim stvarima upoznaju gradski vijećnici koji su uostalom i digli ruke za kupnju udjela od gospodina Komljenovića“, rekao nam je Majdak koji do jučer ujutro i objava u medijima nije bio upoznat s promjenom imena. “Ali za vijećnike HDZ-a i one s Rajnove liste koji na sjednice GV nose samo ručice koje bespogovorno dižu na svaki Rajnov mig – ne znam. Ako među njima ima i malo korektnosti vjerojatno je da HDZ za to zna, i da je za promjenu imena dao svesrdnu podršku Rajnu i svom bivšem članu direktoru-volonteru. Rajnova administracija se ponaša kao da Križevci prije njih nisu ni postojali, ali postoji velika mogućnost da poslije Rajnove i HDZ-ove vladavine ostanu samo sjećanja, da je ovdje nekada bio kraljevski grad sa svojim imenom i svojom bogatom poviješću“, misli gradski vijećnik.

Što o svemu misle vijećnici HDZ-a, podržavaju li prepuštanje Radija koji je Grad kupio javnim novcem privatnom poduzetniku koji već ima medije istog naziva te jesu li znali što se događa – još nismo dobili odgovor. Kao što se ni Grad još nije izjasnio o tome zašto je, i je li uopće, gradonačelnik kao predsjednik Skupštine Radija amenovao odricanje od dosadašnjeg imena najstarijeg medija u gradu.

Podsjetimo, o promjeni imena kao ni o poslovnom planu tvrtke kojoj je Grad većinski vlasnik, na sjednicama Gradskog vijeća nije bilo rasprave niti su te točke bile na dnevnome redu. Ni mediji nisu priopćenjem obaviješteni o tome da gradsko poduzeće iz naziva izbacuje ime grada i dobiva novo, koje se više uklapa u medijski portfelj novog direktora. Spomenimo samo da je Ured gradonačelnika medijima slao i manje važna priopćenja, primjerice ono o promjeni naziva vinske ceste.