Najstariji križevački medij odriče se naziva grada

Kad je prije tri mjeseca Grad Križevci za skoro pola milijuna kuna od tadašnjeg direktora Tihomira Komljenovića kupio 35 posto vlasničkog udjela u Radiju Križevci, gradonačelnik Mario Rajn poručio je da to rade kako bi ljudi koji tamo rade desetljećima dobili stabilnost i znak da mogu i dalje raditi svoj javni posao. Skupština, kojom predsjeda gradonačelnik jer Grad ima većinsko vlasništvo od 75.2 posto, za direktora je bez natječaja imenovala Željka Piciga koji je od Komljenovića kupio ostatak njegovih udjela i raspolaže s 10 posto vlasništva.

U samo tri mjeseca najstariji je križevački medij, nakon više od 50 godina više ili manje uspješnog rada, otišao u povijest i promijenio ime u Prigorski radio. Novo ime, nimalo slučajno, povezuje radio s drugim medijima u Picigovom vlasništvu, što ne bi bilo čudno da većinski vlasnik ovog medija nije Grad Križevci koji s privatnim medijem ne bi trebao imati tako tijesne veze.

Zašto je pola milijuna kuna iz gradskog proračuna uloženo u kupnju radija da bi ga već nakon par mjeseci, pod imenom koje se vezuje uz grad, otpremili u povijest? Što o tome misli Grad kao većinski vlasnik te gradonačelnik kao predsjednik Skupštine – pitali smo ih, a odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo.

Podsjetimo da kupnju dodatnih udjela u Radiju na sjednici u rujnu nisu podržali vijećnici SDP-a, HDS-a te nezavisna lista Ivana Majdaka koji su izrazili sumnju da se ovom transakcijom pogoduje privatnom poduzetniku, a gradonačelnika prozvali da “poslaguje vlast u medijima u gradu”. O promjeni imena ni o poslovnom planu tvrtke kojoj je Grad većinski vlasnik na sjednicama Gradskog vijeća nije bilo rasprave niti su te točke bile na dnevnome redu. Ni mediji nisu priopćenjem obaviješteni o tome da gradsko poduzeće iz naziva izbacuje ime grada i dobiva novo, koje se više uklapa u medijski portfelj novog direktora.

“Preuzeo sam funkciju prije tri mjeseca sa željom da radio dobije dodatnu širinu i poprimi prigorski štih. I sam godinama slušam da na radiju trebaju promjene, trebala je samo strategija i odlučnost za taj potez. Kucnuo je taj trenutak!“, izjavio je na svom portalu Željko Picig, direktor tvrtke Prigorski Media i glavni urednik portala Prigorski, inače zaposlenik Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Plan mu je, dodao je, da radio kojem je direktor bude najslušaniji i to ne samo u križevačkom kraju. Zasad to nije moguće jer, prema odluci Vijeća za elektroničke medije, Radio Križevci ima koncesiju samo za područje grada Križevaca i ona vrijedi do 31. prosinca 2025.