U subotu u RCTP-u zadnje predavanje IT Community User Grupe Križevci u ovoj godini

U vremenu rastućeg broja ransomware napada kibernetička sigurnost nikada nije bila važnija i aktualnija tema, a to se posebno odnosi na sigurnost korisničkih računa s administratorskim ovlastima. U subotu, 17. prosinca 2022. u dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci održat će se predavanje u organizaciji IT Community User Grupe Križevci na temu “Implementing AD Tiering Model in 60 minutes”, koje će održati IT stručnjak Tomislav Fučkar. Cilj predavanja je u sat vremena pokazati osnovnu implementaciju navedenog modela “iz nule” te demonstrirati sigurnosne rupe prije te prednosti nakon implementacije.

– Iako Microsoft AD Tiering model nije nešto novo s čime se susrećemo, u razgovoru s većinom kolega iz struke primijetio sam da mnogi ne znaju o čemu se radi. Začudilo me i to da neki nisu niti čuli za AD Tiering model, a broj kolega koje ga imaju implementiranog u okruženju koje administriraju bolje da niti ne spominjem. Zbog toga se na zadnjim KulenDayzima rodila ideja da napravimo predavanje na ovu, po meni vrlo važnu temu, kako bi što više ljudi upoznali s principima AD Tieringa te uživo pokazali način implementacije istog, naveo je Fučkar u najavi predavanja.

Tomislav Fučkar bavi se računalima preko 30 godina. Radio je sa skoro svim Microsoft desktop i server OS-ovima te većinom Microsoft Windows tehnologija. Oduvijek se najviše zanimao za identity i security što ga je usmjerilo u njegovom poslovnom djelovanju. Zadnjih 5 godina radi u APIS IT-u, trenutno na poziciji ICT specijalist, gdje je odgovoran za sigurnost svih Microsoft sustava, primarno ADDS-a i ADCS-a (PKI). Bavio se hardeniranjem servera, izradom PAW-ova (Privilege Access Workstations), implementacijom BitLockera, uvođenjem Powershell JEA (Just Enough Administration), a u APIS IT-u je također implementirao Microsoft AD Tiering model. Osim Microsoft tehnologija, ima iskustva i sa CyberArk PAM (Privileged Access Manager) rješenjima te je veliki fan Powershella.

Osim svog posla u APIS IT-u, krajem 2021. Tomislav je postao predavač na Otvorenom učilištu Algebra gdje radi kao predavač na programu “Sistemski i mrežni administrator – specijalist”. Slobodno vrijeme provodi sa svojom obitelji, a često ga možete vidjeti i na teniskom terenu.

Ovo je 2. predavanje organizirano od strane IT Community User Grupe Križevci ove jeseni, prvo su 5. studenog na temu platforme Kubernetes i koncepta kontejnera održali lokalni IT stručnjaci Matija i Miodrag Prelec. Predavanje počinje u 17:30 sati, u opuštenoj atmosferi uz pizzu i domaće craft pivo.