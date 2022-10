Kako do subvencije za fotonaponske elektrane?

Građani Križevaca koji na svoju kuću žele postaviti fotonaponsku elektranu, mogu to učiniti uz uštedu od nekoliko tisuća kuna jer je Grad objavio Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju. Detalji javnog poziva i popis potrebne dokumentacije nalaze se ovdje, a novac se može dobiti za obiteljske kuće za koje postoji građevinska dozvola, imaju više od 50 posto stambene površine i najviše tri stambene jedinice. Po prijavi je moguće ostvariti do 80 posto donacije, ali ne više od 4 tisuće kuna.



Cilj poziva je povećati obnovljive izvore energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Križevaca i smanjiti emisiju stakleničkog plina CO 2 , što je u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. prosinca. Više

informacija građani mogu potražiti na www.krizevci.hr i u Energetsko-klimatskom uredu u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog 8.