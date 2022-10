Od sutra besplatne radionice, predstave, crtići – počinje Dječji tjedan

Radionice, predavanja, predstave, filmska projekcija, natjecanje Najbolji tim u gradu i utrka beba u puzanju samo su neke od aktivnosti koje u tjednu od 3. do 9. listopada očekuju djecu i roditelje u Križevcima. Uz već tradicionalne programe kao što su okupljanje djece na Strossmayerovom trgu i snimanje emisije u kojoj djeca gradonačelniku predstavljaju svoje prijedloge o tome kako poboljšati život djece u Križevcima, ove godine pripremljeni su i neki novi programi.

Centar za socijalnu skrb i Hrabri telefon organiziraju predavanje namijenjeno roditeljima „Kako postaviti jasne granice u odgoju?”, u utorak u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ s početkom u 18 sati. Priprema se i senzomotorička radionica za bebe – Čarolija osjeta u Razvojnom prozorčiću, a Komunalno poduzeće zabavit će djecu radionicom „Igrom do zelenih Križevaca“. Klinci će besplatno moći pogledati crtić Malci 2, dok se za osnovnoškolce sprema jesenska likovno-kreativna radionica. Jedan od najpoznatijih hrvatskih TikTokera Marin Rončević održat će predavanje učenicama osnovnih i srednjih škola o svom iskustvu influencera, o prednostima i manama života na TikToku. Roditeljima je namijenjeno još jedno predavanje o odgoju, dok će se klinci zabavljati uz radionice, cirkuski šou i mađioničarske predstave. Održat će se i već tradicionalno natjecanje Najbolji tim u gradu, ali ove godine će na sportske terene izaći i bebe koje će se utrkivati u puzanju.

“Ovo je novi program. Natjecanje će se održati u dvije kategorije, djeca do 12 mjeseci i djeca od 12 do 16 mjeseci starosti. Pozivamo sve roditelje i njihovu djecu da se priključe ovim zabavnim sportskim događanjima, a nagrade za one najbolje osigurala je tvrtka KTC d.d. Svi zainteresirani mogu se prijaviti unaprijed ili pak potražiti dodatne informacije na info@krizevci.hr ili na broj mobitela 0911720967“, poručuju organizatori Grad, Zajednica sportskih udruga Križevci i Društvo športske rekreacije Križevci. Šesto izdanje Dječjeg tjedna u Križevcima odvija se pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije.