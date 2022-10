Karatašica KTC-a Mia Dvorski osvojila je srebrnu kolajnu na međunarodnom natjecanju u Mariboru u kategoriji + 40 kilograma. Klupski trener je njezin otac Tomislav Dvorski.

Istodobno je skupina mladih nastupila na XX. Karate Darfestu u Daruvaru. Odličja su osvojili: Dječaci (9-10 godina) do 35 kg: 3. Luka Habjanović Djevojčice (9-10 godina) do 35 kg: 2. Leona Lugomer Dječaci (13-14 godina) do 44 kg: 3. Filip Komarica Dječaci (13-14 godina) do 49 kg: 2. Karlo Habjanović