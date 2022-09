Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel

FILOZOFIJA LAŽI / Lars Fr. H. Svendsen; s norveškoga preveo Mišo Grundler. – Zagreb: TIM press, 2021.



Što je zapravo laž, pita se Lars Svendsen, zašto lažemo prijateljima i zašto političari lažu nama? Koja je razlika između laži i sličnih fenomena, poput istiništavnosti i muljanja? Što je etika laži i kako živjeti u društvu u kojem se laže? Filozofija laži, nova knjiga norveškog filozofa, pokušava odgovoriti na ta i mnoga druga pitanja o fenomenu starom koliko i čovječanstvo, posebno se fokusirajući na laži u politici, od Platonove teorije o „umjesnoj laži“ pa sve do laganja u stilu Donalda Trumpa. Iako su fraze poput „lažnih vijesti“ i „alternativnih činjenica“ sve učestalije, Svendsenov zaključak iznenađujući je: unatoč činjenici da svi ponekad lažemo, većinu vremena smo iskreni. Povjerenje u druge čini nas ranjivima i to će nas s vremena na vrijeme koštati barem našeg ponosa, no radije biramo iskrenost i ranjivost nego život u neprestanoj sumnji.

Beletristika

ANOMALIJA / Hervé Le Tellier; prevela s francuskog Ursula Burger. – Zaprešić: Fraktura, 2022.



Kada let Air France broj 006 Pariz – New York upadne u epsku oluju, životi putnika u njemu promijenit će se zauvijek. Avion će mirno sletjeti u zračnu luku John F. Kennedy u ožujku, ali, na iznenađenje svih, u lipnju će se na zaslonima radara pojaviti još jedan isti avion s istim putnicima, koji će sletjeti na američki vojni aerodrom. Što će putnici, ali i vlade učiniti? Kako objasniti tu pojavu, koje protokole uzeti u obzir, što raditi s putnicima i avionom? To su samo neka od pitanja koja si postavljaju političari. Ali što da učine sami putnici? Tko je pravi ja, a tko nije, tko ima pravo na život i kako nastaviti život sa svojim identičnim dvojnikom? Što ako je netko umro između ožujka i lipnja? Nitko ne može objasniti događaj bez presedana koji izaziva mnoštvo moralnih, teoloških, znanstvenih i egzistencijalnih pitanja. Djelo je žanrovski „koktel” u spektru od romantične komedije do kriminalističkog romana.

Nagrađivani milijunski bestseler Anomalija francuskog pisca Hervéa Le Telliera, dobitnika najprestižnije francuske nagrade Goncourt za 2020., probija sve žanrovske barijere, u svijetu prepunom bojazni oštroumno postavljajući čitatelju ono najvažnije pitanje: tko smo mi?

Dječji odjel

GRIMIZNA ISTRAGA / Sir Arthur Conan Doyle; [ilustracije Arianna Bellucci] ; [prevela s engleskoga Svetlana Grubić Samaržija]. – Zagreb: Petrine knjige, 2022.



U jednoj praznoj kući u Londonu sinoć je otkriveno truplo E. J. Drebbera. Nema jasnog uzroka smrti. Adresa Cleveland, Ohio. Svaka informacija je dobrodošla. Nakon što policiju zbuni zagonetno ubojstvo, u istragu je pozvan najbolji amaterski detektiv na svijetu. Uz doktora Watsona, Sherlock Holmes baca se na posao i razotkriva želju za osvetom koja je mnogo složenija nego što je itko očekivao.

Knjige za mlade

DŽIVO: ILUSTRIRANA BIOGRAFIJA IVANA GUNDULIĆA / napisao & nacrtao Igor Lepčin. – Zagreb: Opus Gradna, 2021.

Ivan Dživo Franov Gundulić jedan je od najvećih pjesnika naše književnosti. Njegova su djela prevedena na mnoge strane jezike. Pa ipak, Hrvati se s njegovim likom uglavnom susreću tek kad idu u kladionicu ili kupiti burek, pošto Ivan i njegova frizura krase našu novčanicu od pedeset kuna. Nepravda je to: ipak je on tip koji je napisao Himnu slobodi, pa bi već i zbog toga bio red znati nešto više i o njemu i o njegovim djelima. Ova ilustrirana biografija pokušava to ispraviti.

