Za križevačke učenike propala škola u prirodi u Dječjem odmaralištu u Pagu

Učenici četvrtih razreda Osnovne škole Ljudevita Modeca ove godine neće odraditi školu u prirodi iako su je njihovi roditelji već platili jer u Dječjem odmaralištu na Pagu za njih nema mjesta. Barem ne u terminu koji im odgovara. Naime, učenici su sa svojim nastavnicama Tanjom Kulović Balić i Tanjom Majnarić na Pag trebali putovati još 12. lipnja, no put je odgođen dan prije predviđenog odlaska jer su se zaposlenici odmarališta razboljeli.

“Nama je jasno da se to dogodilo iznenada, doba je pandemije i nije čudno. Djeca su bila razočarana, ali ponuđen nam je novi termin pa su se veselili tome“, ispričao nam je tata učenika četvrtog razreda. Kao novi datum ponuđen im je 29. kolovoza pa su mnogi promijenili planove za godišnji, kažu roditelji, a sad je i to propalo. “Imali smo roditeljski sastanak i sad ispada da bi se škola u prirodi trebala pomaknuti na rujan i to od 6. do 10. Čuli smo da u ranijem terminu idu vatrogasci. Zašto se njima ne pomakne na rujan? Ipak smo mi Grad prijatelj djece“, požalili su nam se roditelji.

Škola u prirodi inače je dio redovne nastave, predviđena je godišnjim planom škole i trebala bi se održati u ovoj školskoj godini koja završava 31. kolovoza. Od svih ponuđenih aranžmana koje turističke agencije nude za škole u prirodi, roditelji su izabrali križevačko odmaralište misleći da je bolje da novac ostane u domaćoj kasi. Učiteljice nisu htjele komentirati novonastalu situaciju, rekle su tek da termin od 6. rujna ne odgovara ni učenicima ni nastavnicima. “Nova nastavna godina počinje 5. rujna i mi taj dan dobivamo nove učenike, prvašiće“, kratko je odgovorila učiteljica Kulović Balić.

Križevačkim Dječjim odmaralištem u Pagu upravlja Zajednica športskih udruga pa smo i od njih tražili odgovor na pitanje koje grupe koriste odmaralište tijekom srpnja i kolovoza, prema kojim kriterijima se određuje raspored korištenja odmarališta i postoje li kategorije korisnika koje imaju prednost. Od utorka do danas odgovor još nije stigao.