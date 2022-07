Tomislavova dobiva novu pješačko-biciklističku stazu

U Tomislavovoj ulici u Križevcima, na istočnoj strani na potezu od parkirališta kraj dječjeg igrališta prema kolodvoru, mijenja se plinovod, nakon toga ide voda i odvodnja, a na kraju će se izgraditi i pješačko biciklistička staza, potvrdio nam je Ured gradonačelnika. No sve to neće se plaćati iz gradskog proračuna. “Plinovod investira Radnik plin, stazu će Hrvatske ceste, dok su voda i odvodnja dio projekta u aglomeraciji Križevci“, odgovorili su.

Nova biciklistička staza trebala bi ići do križanja s Gundulićevom ulicom, odnosno do budućeg rotora kod Plodina. Doznajemo da su Hrvatske ceste provele nabavu za radove, no još ne znamo kad bi gradnja trebala i početi. Nakon što završe svi radovi, posadit će se nova stabla gdje će to biti moguće, obećaju iz Gradske uprave.