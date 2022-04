Perzeidi u Daruvaru 1. travnja otvaraju izložbu o meteoritu Križevci uz prigodno predavanje

Astronomska društva Perzeidi i Kumova slama iz Daruvara postavljaju izložbu o križevačkom meteoritu na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru (foto M.Vujić)

Astronomsko društvo Perzeidi u petak, 1. travnja, otvara veliki astronomski festival u Daruvaru, 10 dana astronomije. Po imenu festivala lako zaključujemo da traje do 10. travnja, a ove godine je tema Meteori i asteroidi. Tako su Perzeidi dobili priliku da predstave meteorit Križevci, ne samo izložbom o meteoritu koja je bila postavljena krajem prošle godine u Križevcima, već i prigodnim predavanjem o kompletnoj povijesti meteorita koje će pojasniti izložbu. Astronomsko društvo Kumova slama iz Daruvara, domaćin i organizator festivala ovako najavljuje predavanje: Nakon svečanog otvaranja festivala čut ćemo priču o križevačkom meteoritu popraćenu prigodnom izložbom sačinjenom od snimaka kamera Hrvatske meteorske mreže koje su zabilježile njegov let kroz Zemljinu atmosferu, pada i traganja mnogih astronoma amatera iz čitave Hrvatske za njim, do pronalaženja, analize i rezultata analize na sveučilištu u Manchesteru te registracije u službenu znanstvenu bazu podataka svih meteorita na svijetu. Posjetitelji će biti detaljno upoznati s meteoritom Križevci, pa tako i s njegovim porijeklom i sastavom, kroz niz video projekcija, izložbu fotografija i izloženog modela meteorita.

Kumova slama i Perzeidi pripremaju izložbu u Daruvaru (foto M.Vujić)

Nekoliko dana prije početka festivala, članovi Perzeida postavljali su izložbu u Daruvaru uz veliku pomoć i podršku članova Kumove slame, koji su na svoj račun dali izraditi fotografije za izložbu u dvostruko većem formatu od onog u kojem su bile na izložbi u Križevcima. Također, izložba je još proširena i obogaćema novim detaljima: dodano je još nekoliko fotografija kojih na izložbi u Križevcima nije bilo, tekst o kratkoj povijesti meteorita i QR kod pomoću kojega se svi zainteresirani mogu detaljno informirati o meteoritu na internetskim stranicama. U postavljanju izložbe sudjelovalo je desetak Daruvarčana, a posebno treba istaći pomoć srednjoškolaca.

I mladi Daruvarčani pomažu Perzeidima postaviti izložbu o križevačkom meteoritu u Daruvaru (foto M. Vujić)

Na festivalu svojim predavanjima i radionicama nastupaju još Tijana Prodanović, Filip Ileš, Jan Sacher, Ante Radonić, Denis Singer, Dario Hrupec, Korado Korlević, Lana Ceraj, Vernesa Smolčić, Dubravka Prević, Saša Ceci i Željko Andreić.

Dio izložbe već je postavljen (foto M.Vujić)

Festival se otvara 1. travnja u 18 sati u Društveno-kulturnom centru Daruvar na Trgu Presvetog Trojstva 4, u strogom centru grada. Ulazak na svečano otvorenje, nakon kojeg se otvara izložba o meteoritu Križevci i održava prigodno predavanje Perzeida o meteoritu je slobodan. Dobro došli!