Knjižnica predstavlja nove naslove

Maria Just radi kao povjesničarka kriminala u Muzeju policije u Kopenhagenu i upravo priprema izložbu o sto godina neriješenih slučajeva ubojstava kada se dogodi zvjersko ubojstvo glavnoga tajnika Crvenog križa koji je pronađen s tajanstvenim znakom urezanim u trbuh. Istražitelji Mikael Dirk i Frederik Dahlin tapkaju u mraku, ali slučaj je zamela munjevita medijska oluja i uključen je sam politički vrh. Uprava svim silama želi vidjeti rezultate – izazov za dvojicu samovoljnih muškaraca koji prvi put rade zajedno i koji su po mnogočemu jedan drugome sušta suprotnost. Kada Maria slučajno pronađe vezu između trenutnog slučaja i pola stoljeća starog neriješenog dvostrukog ubojstva u Hellerupu, nehotice se ubaci u istragu koja vodi do najmoćnijih ljudi u zemlji i do sramotnog poglavlja danske povijesti.

https://znanje.hr/product/za-dobro-djeteta/415721