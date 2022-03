Križevci imaju tri veća skloništa, samo jedno atomsko

Nakon sve glasnijih Putinovih prijetnji nuklearnim oružjem, ovih se dana diljem Hrvatske provjerava u kakvom su stanju skloništa, koliko ih imamo i za koliko ljudi te jesu li spremna prihvatiti građane, zlu ne trebalo. Prema podacima Plana civilne zaštite, u Križevcima više od polovice stambenih građevina ima izgrađen podrum koji se može prilagoditi za sklanjanje.

“Sukladno tim podacima, pretpostavlja se da bi se u ta skloništa moglo skloniti otprilike 5000 ljudi. Osim toga, Grad Križevci raspolaže s tri skloništa od kojih su dva skloništa osnovne zaštite i ona mogu primiti do 200 ljudi dok je jedno sklonište posebne namjene i kapaciteta je do 100 ljudi“, odgovaraju iz gradske uprave. Ova skloništa nalaze se na prostoru ispod Policijske postaje Križevci, ispod Gradskog društva Crvenog križa Križevci i Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca, dok se sklonište poznato kao atomsko nalazi na početku Baltićeve ulice. To je jedino sklonište u gradu koje je izgrađeno prema posebnim propisima i zahtjevima i tada, krajem 80-ih, opremljeno posebnom vrstom opreme za tu namjenu – neprobojnim vratima, sustavom za ventilaciju, sanitarnim čvorom, izvorom električne energije i ležajevima.

U kakvom su stanju skloništa danas, tko brine o njima, tko može, za slučaj da dođe do takve opasnosti, ući u pojedino sklonište i postoje li upute za građane koji su daleko od takvih skloništa, provjerili smo u gradskoj upravi. “Zadnja velika sanacija skloništa bila je prije 10-ak godina i nakon toga su skloništa dana na upravljanje Gradskom društvu Crvenog križa koje je vodilo brigu o njima. Trenutačno su skloništa u zadovoljavajućem stanju i u slučaju potrebe mogu odmah primiti ljude. Što se tiče organizacije ulazaka i reda unutar skloništa, imenovani su voditelji sa zamjenicima te postoji kućni red ponašanja u skloništu“, poručuju iz Grada.