Knjižnici odobreno 135 tisuća kuna za bibliobus, još bar toliko nedostaje

Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” odobreno je 135 tisuća kuna za nabavu novog vozila za bibliobusnu službu, objavilo je jučer Ministarstvo kulture i medija. Novac je odobren u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu, na koji je knjižnica prijavila i opremanje dječjeg odjela, nabavu informatičke opreme i druge projekte, no oni nisu prošli. “Sretni smo jer nam je odobren novac za bibliobus, no to je samo pola novca koji nam je potreban. Od prijave projekta, prije godinu i pol, cijene su skočile, vozila su poskupila i morat ćemo tražiti dodatnu pomoć“, rekla nam je ravnateljica knjižnice Marjana Janeš Žulj. Osim za vozilo, novac će trebati i za njegovo opremanje i prilagodbu za spremanje, čuvanje i izdavanje knjiga.

Vozilo bibliobusa koje knjižnica trenutačno koristi već je dotrajalo, podvozje je u lošem stanju i prije sljedećeg tehničkog pregleda trebat će dosta uložiti u popravak. Ova knjižnica na kotačima izvor je znanja i literature za informiranje, obrazovanje i podizanje kulturnog standarda mještanima u okolici Križevaca te općinama Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec i Kalnik, a obilazi i brdska sela i zaselke Kalničkoga prigorja. Knjižničar u bibliobusu ujedno je i vozač kojeg s nestrpljenjem čekaju korisnici u 34 stajališta koja redovito obilazi.

Knjižnica je u sklopu programa akcija i manifestacija u knjižničnoj djelatnosti dobila i 4 tisuće kuna za dramsku družinu Kolibrići te 200 tisuća kuna za nabavu knjižnične građe, i to 170 tisuća za knjižnicu i 30 tisuća za knjige za bibliobus.